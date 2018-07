Hulporganisaties doen te weinig tegen seksueel misbruik door eigen medewerkers. De sector weet al jaren van de uitbuiting en het seksueel misbruik, maar is er niet in geslaagd om het probleem aan te pakken. Dat concludeert het Internationaal Ontwikkelingscomité, een parlementaire commissie van het Britse Lagerhuis in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Seksueel geweld, uitbuiting en misbruik tegen vrouwen en meisjes door medewerkers van hulporganisaties is in veel ontwikkelingslanden wijdverspreid, met name waar sprake is van conflicten en gedwongen verhuizing, schrijft het comité. Het gaat volgens het comité om een onderbelicht probleem. De zaken die de afgelopen tijd naar buiten zijn gekomen zouden nog maar het “topje van de ijsberg” zijn.

De reactieve, fragmentarische en trage reactie van de sector heeft een indruk gewekt van “zelfgenoegzaamheid die grenst aan medeplichtigheid”, en meer aandacht voor reputaties dan voor slachtoffers, zo staat in het rapport.

Oxfam-schandaal

Begin dit jaar onthulde de Britse krant The Times dat medewerkers van de Britse hulporganisatie Oxfam in 2010 en 2011 seksfeesten organiseerden met minderjarige meisjes op het door armoede en (natuur)geweld geteisterde Haïti. Vervolgens kwam er een stroom aan berichten naar buiten over misbruikschandalen binnen andere hulporganisaties, zoals Plan International en Artsen Zonder Grenzen. In totaal zijn er bij veertig hulporganisaties wantoestanden geconstateerd.

Het Britse Lagerhuis riep na het Oxfam-schandaal een parlementaire commissie in het leven. “Hoe onoverkomelijk dit ook lijkt, er moeten oplossingen worden gevonden”, zegt Stephen Twigg, parlementariër en voorzitter van het comité. “Deze gruwel moet worden aangepakt.”