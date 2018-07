Honderden demonstreren in Rotterdam tegen seksueel geweld

Net voorbij de grote Markthal draait Way-Yin van Eijk (35) zich om naar de sliert mensen achter haar van honderden meters lang. Ze pakt haar megafoon: „Willen jullie stil blijven.” De tocht gaat verder en de zeker tweehonderd aanwezigen houden kilometers lang hun mond. Door woonwijken en winkelstraten, in de ondergaande zon langs de Maas, tot aan de straat waar tien dagen geleden een jonge vrouw is verkracht.

Lees ook: Verdachte verkrachting internationale studente in Rotterdam aangehouden

Dat sommige mensen tot dan toe opgewonden met elkaar praatten is niet vreemd: veel mensen zijn er om de jonge vrouw te steunen, maar ook om zich te uiten tegen seksueel geweld en seksuele intimidatie. „We lazen het en we werden misselijk”, zegt mede-organisator Alysia Martins tijdens de openingsspeech op het Stationsplein. „Een jonge vrouw die iets gruwelijks is aangedaan. We gaan dat gat opvullen met liefde en hoop.”

Van Eijk is net als Martins nooit bij een mars of demonstratie geweest. Toch organiseerden zij deze stille tocht. „De emmer is overgelopen”, zegt Van Eijk. Zaterdagmiddag las ze over de Indonesische uitwisselingsstudente. Aan het einde van de nacht ervoor, toen ze haar fiets wilde parkeren en naar huis wilde gaan werd ze mishandeld met een fietsketting. Een 18-jarige jongen werd een paar dagen later aangehouden. De vrouw weet van de demonstratie en waardeert het gebaar, maar is er, mede om haar identiteit geheim te houden, niet bij.

Meerdere gebeurtenissen van de laatste jaren hebben tot deze tocht geleid, zeggen Van Eijk en andere aanwezigen. De Women’s March in Amerika, die werden gehouden in reactie op seksistische uitlatingen van Donald Trump. De verhalen die loskwamen rond #MeToo. De verkrachting van en moord op Anne Faber. Een filmpje dat Van Eijk zag van een vrouw die ergens in Amerika werd achtervolgd door een man: „Uiteindelijk liep zij naar een andere vrouw toe. Ik dacht: die vrouw heeft geluk gehad. Bij de studente was er niemand aan wie ze iets kon vragen.”

Omwonenden hebben het gehoord, menen meerdere aanwezigen. Deze tocht is ook om de samenleving eraan te herinneren dat we op elkaar moeten letten, zegt Van Eijk.

Foto David van Dam

Conny de Fretes (55) is met zeker twintig familieleden en vrienden gekomen. Voor haar voelt het dichtbij omdat ze net als het slachtoffer is geboren in Indonesië. Verderop zingen de mensen met wie zij is gekomen het Indonesische volkslied. „Ze zingen: ‘We zijn allemaal één. We zijn vrij.’” Het gros is tussen de 20 en de 35 jaar oud. Jenny Bax hoorde erover via Facebook en hoopt „veel te idealistisch” dat er een generatie komt die zal zeggen: „Huh, deden mannen dát?” Ze wil dat tochten als deze voor bewustzijn zorgen. Anne Markus (26) en haar vriend hebben een bosje witte gladiolen meegenomen, in haar tas heeft ze ook twee kaarsjes. Om aan te steken als ze op de plek komen waar het is gebeurd. Ook Markus is niet eerder naar een soortgelijke tocht of demonstratie gegaan. „Nu dacht ik: het moet maar eens afgelopen zijn.”