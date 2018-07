‘Franse politie volgde busje met omgekomen peuter met tracker’

De Franse politie wist dat het busje waarin het omgekomen vluchtelingenmeisje Mawda (2) werd vervoerd, betrokken was bij mensensmokkel. Dat schrijft De Standaard dinsdag. Op de wagen is een tracker van de Franse politiemacht gevonden. Deze zou worden gebruikt om te achterhalen waar mensen worden opgepikt en afgezet.

Het 2-jarige Iraaks-Koerdische meisje kwam in mei bij een politie-achtervolging om in België. Het is niet duidelijk of de Belgische autoriteiten, die samen met de Franse politie werken aan een onderzoek naar mensensmokkel, wisten van de tracker. De Belgische politiepatrouilles die de achtervolging inzetten, waren volgens Belgische media in elk geval niet op de hoogte.

Het controle-orgaan van de Belgische politie, Comité P., doet onderzoek naar de zaak. Zij gaan onder meer uitzoeken of de Belgen op de hoogte waren van de Franse operatie. Ook zal gekeken worden of deze wel goed was vermeld in de gedeelde databank. Dit is van belang, omdat voorafgaand aan een achtervolging altijd gecontroleerd moet worden of een voertuig in deze databank staat. Als de Belgische politiemacht op tijd op de hoogte was geweest van de Franse operatie, had de achtervolging, en dus ook de dood van de peuter, mogelijk voorkomen kunnen worden.

Iraaks-Koerdisch meisje

De 2-jarige Mawda zat met haar familie in een busje met tientallen andere vluchtelingen. Toen het busje, zwaarbeladen en met valse nummerplaten, werd opgemerkt in de buurt van Namen zette de politie een achtervolging in. Een vijftiental wagens en tientallen agenten werden ingezet. Na zo’n zestig kilometer werd het busje onderschept in de buurt van Bergen.

De politie loste zeker één schot toen het busje tot stilstand werd gebracht. Deze kogel raakte Mawda fataal. Volgens de ouders van het meisje hadden ze met gebaren geprobeerd de politie te vertellen dat er kinderen in het busje zaten. Toch werd er geschoten. De Belgische politie ontkende in eerste instantie dat het meisje was overleden door een politiekogel. Zij kwam hierop terug toen een autopsie uitwees dat de peuter overleden was aan een schotwond in haar wang.

Maandag werd bekend dat de chauffeur van het busje, een 25-jarige Irakees, in het Verenigd Koninkrijk is opgepakt. Op het stuur en de versnellingspook was DNA van de man aangetroffen.

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon uitte zijn medeleven voor de politiediensten: “Zij moeten elke dag vechten tegen mensenhandel.”