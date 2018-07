Facebook verwijdert accounts om beïnvloeding Congres-verkiezingen

Facebook heeft een gecoördineerde politieke beïnvloedingscampagne ontdekt in de aanloop naar de verkiezingen voor het Amerikaanse Congres in november. Het bedrijf heeft tientallen accounts verwijderd, meldt het bedrijf dinsdag.

Facebook zegt nog in een vroegtijdig stadium van een onderzoek te zijn. Het bedrijf schrijft in een persbericht “32 pagina’s en accounts verwijderd” te hebben van Facebook en Instagram (eigendom van Facebook) om buitenlandse inmenging in de Amerikaanse verkiezingen tegen te gaan. “Dit soort gedrag is niet toegestaan op Facebook omdat we niet willen dat mensen of organisaties netwerken van accounts maken om anderen te misleiden over wie ze zijn of wat ze doen.”

Volgens Facebook en Amerikaanse veiligheidsdiensten probeerde Rusland in 2016 de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden door het posten van berichten en advertenties op sociale media. Wie er achter de huidige ‘beïnvloedingscampagne’ zit is volgens Facebook niet duidelijk, maar wordt nog onderzocht. Facebook schrijft dat er nog geen hard bewijs is gevonden dat de accounts verbonden zijn aan het Internet Research Agency, een ‘trollenfabriek’ in Sint-Petersbrug.

Wel schrijft Facebook dat “een deel van de activiteit overeenkomt met wat we voor en na de verkiezingen van 2016 van de IRA hebben gezien”. Opvallend is dat enkele van de huidige accounts een anti-Trump-boodschap uitdroegen, terwijl tijdens de beïnvloedingscampagne in 2016 juist meer pro-Trump-berichten werden verspreid.

Advertenties en evenementen

In totaal volgden meer dan 290.000 accounts ten minste één van de 32 verwijderde pagina’s, waarvan de eerste werd aangemaakt in maart 2017. Het gaat om acht Facebookpagina’s, zeventien accounts en zeven Instagrampagina’s. De accounts hebben in totaal meer dan 9.500 berichten aangemaakt.

De meest gevolgde Facebookpagina’s waren ‘Aztlan Warriors’, ‘Black Elevation’, ‘Mindful Being’ en ‘Resisters’. De overige pagina’s hadden tussen de nul en tien volgers en de Instagram-accounts hadden nul volgers.

Daarnaast hebben de accounts ongeveer 150 advertenties geplaatst voor ongeveer 11.000 dollar op Facebook en Instagram. Ook creëerden de pagina’s zo’n 30 evenementen sinds mei 2017. Bij de helft van die evenementen waren er minder dan honderd geïnteresseerden. Het grootste evenement had 4.700 geïnteresseerden en 1.400 mensen die op ‘aanwezig’ hadden geklikt.