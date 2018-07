Explosie in Arnhemse flat kwam niet door gas

Jenny Hendrikx (55) uit Arnhem heeft geregeld te maken met geluidsoverlast, afkomstig van haar bovenbuurman in het appartementengebouw aan de Daphnestraat. Soms klinkt geschreeuw, „dan heeft-ie ruzie met zijn vriendin”. Nog vaker zijn het luidruchtige nachtelijke bezoekjes. Op maandagavond, rond negen, belt ze vanwege lawaai de politie.

Dan volgt er pats, ineens een explosie. Na de knal – „ik hoorde glasgerinkel, het raam sprong kapot” – ziet Hendrikx een man uit het appartement de sloot aan de overkant in rennen. Als de politie ter plaatse komt, is een tweede slachtoffer door buurtbewoners onder de douche gezet. Beide mannen hebben ernstige brandwonden en overlijden later die avond in het ziekenhuis.

Een derde slachtoffer verdwijnt kort na de ontploffing. Hij bleek weggerend te zijn en werd ondanks de inzet van een politieboot, speurhonden en helikopter pas de volgende ochtend om half zes aangetroffen. Buurtbewoner Rieks Terseimas (27) zag hoe de man vlak na de explosie de straat doorrende en alle hulp van omstanders weigerde. „Eén kant van zijn lichaam was compleet verbrand”, zegt Terseimas.

Wat er in zich in de flat afspeelde, laat zich volgens buurtbewoners in de kinderrijke wijk Schuytgraaf wel raden. Een gasexplosie kan het niet zijn geweest, omdat de wijk is aangesloten op stadsverwarming. Een mogelijk drugslab is het gesprek van de dag.

Aanleiding voor die verdenking is de overlast in de flat. Buurtbewoners staan op straat te praten en naar het uitgebrande appartement te kijken. De politie weet alleen dat er in de flat sporen zijn aangetroffen die „mogelijke verband houden met drugsgerelateerde zaken”.

Buurtbewoners Monique (52), (ze wil om veiligheidsredenen niet met haar achternaam in NRC) en Yvonne van der Zanden (58) beamen dat in de wijk veel geklaagd wordt over drugscriminaliteit. „Er wordt hier gedeald bij het leven”, zegt Monique.

Dat bleek ook uit een bijeenkomst die dinsdagmiddag door de woningcorporatie werd gehouden naar aanleiding van het voorval.

De recherche en forensische opsporingsdienst doen verder onderzoek in de woning, om de precieze oorzaak van de explosie te achterhalen.