Golf van racistische incidenten in Italië

De afgelopen weken zijn er in Italië zo veel racistische incidenten geweest dat Italiaanse kranten beginnen te schrijven over ‘de jacht op de zwarte’ en president Mattarella waarschuwt dat Italië geen Wilde Westen mag worden.

Velen wijzen met de beschuldigende vinger naar Matteo Salvini, als minister van Binnenlandse Zaken de gangmaker achter de harde lijn inzake migratie die het nieuwe populistische kabinet heeft ingezet. Salvini „voedt een klimaat van haat”, zei Antonio Terra, namens een aantal lokale partijen burgemeester van Aprilia, een stad in Midden-Italië waar zondag een Marokkaan onder verdachte omstandigheden de dood vond.

„Noodtoestand wegens racisme in Italië? Laten we geen onzin vertellen”, reageerde Salvini toen oud-premier Renzi hem verweet het racisme en xenofobie aan te wakkeren met zijn uithalen naar migranten en de nonchalance waarmee hij reageert op extreem-rechtse uitingen. Maar de lijst van incidenten is lang. La Repubblica schreef dinsdag: „De Italiaanse zomer wordt behalve door de wespen en de onzin op de sociale media gedomineerd door de jacht op de zwarte.”

Op 3 juni is een illegale immigrant uit Mali doodgeschoten in Vibo Valentina, Zuid-Italië, in wat mogelijk een maffiamoord is. De Marokkaan die in Aprilia om het leven kwam, werd zaterdagnacht betrapt met inbrekerswerktuigen, en na een achtervolging zo hard geslagen dat hij is overleden. Zondagavond kreeg een Italiaanse atlete van Nigeriaanse ouders in de Noord-Italiaanse stad Moncalieri een ei in haar oog dat vanuit een rijdende auto werd gegooid – ze vermoedt dat ze werd aangezien voor een prostituee. Door de lichte schade aan haar oog is haar deelname aan de Europese kampioenschappen volgende week in Berlijn (ze is discuswerper) niet zeker.





Wat president Mattarella donderdag tot zijn waarschuwing bracht dat Italië „geen Wilde Westen” mag worden, is een reeks beschietingen met luchtbuksen en luchtpistolen waarbij Afrikaanse migranten gewond zijn geraakt. In Napels en Caserta, in het zuiden. In Forlì en Vicenza, in het noordoosten. In Latina, bij Rome, en in de hoofdstad zelf, waar een man met een luchtbuks een Roma-meisje van veertien maanden zo zwaar verwondde dat het onzeker is of ze zal kunnen lopen.

In een ander incident werd in Teramo, Midden-Italië, een Senegalees weggestuurd bij een kliniek met de woorden: ‘Je bent hier niet bij de veearts.’

De Corriere della Sera schreef dinsdag dat de achtergrond van al deze incidenten verschillend is, maar: „Dit zou allemaal moeilijk voorstelbaar zijn geweest als we niet een culturele goedkeuring van xenofobie hadden meegemaakt.”

Er is veel kritiek op Matteo Salvini, maar hij heeft ook veel aanhangers: