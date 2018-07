‘Drie Russische journalisten gedood in CAR’

Drie Russische journalisten zijn in de nacht van maandag op dinsdag vermoord in de buurt van Sibut, in het centrum van de Centraal Afrikaanse Republiek. Dat meldt persbureau AFP. De toedracht is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om een roofoverval.

Volgens AFP zijn de lichamen van de drie mannen achtergelaten bij een basis van de VN-missie in de CAR (Minusca). De daders zijn nog niet gepakt.

Er bestaat veel onduidelijkheid over de identiteit van de drie mannen. In ieder geval had één van de slachtoffers een Russische perskaart bij zich. Volgens verschillende Russische media ging het om een perskaart van de Russische krant Izvestia, maar die krant zegt zelf geen journalisten naar de CAR gestuurd te hebben.

Lees ook: ‘Genocide dreigt in Centraal-Afrikaanse Republiek’

De drie mannen waren vermoedelijk onderweg van de hoofdstad Bangui naar het dorp Bombari. Volgens de burgemeester van Sibut, Henri Depele, werden de drie mannen en hun chauffeur overvallen op zo’n 23 kilometer van Sibut. Gewapende mannen zouden uit de bosjes zijn gesprongen en het vuur hebben geopend op de auto van de mannen. Alleen de chauffeur zou de aanval hebben overleefd.

Volgens verschillende Russische media zijn de slachtoffers journalist Orchan Djemal, cameraman Kyril Radtsjenko en regisseur Aleksandr Rastorgoejev. De vrouw van Djemal zou het lichaam van haar man al via een foto geïdentificeerd hebben, vertelde ze aan The Bell. De Russische ambassade in de CAR was volgens Russische media niet op de hoogte van de aanwezigheid van de journalisten in het land.

Huurlingen

De filmcrew was volgens het Russische persbureau Interfax in de CAR om een documentaire te maken over de Russische huurlingenorganisatie Wagner Group. Rusland is begin dit jaar door de Verenigde Naties gemachtigd om militaire training te geven aan de krijgsmacht van de CAR. Er zouden vijf militaire en ongeveer 170 civiele ‘instructeurs’ aanwezig zijn in het Afrikaanse land, waar sinds 2012 een hevige burgeroorlog woedt. Zij zouden twee bataljons van in totaal zo’n 1.300 soldaten trainen. Ook levert Rusland wapens aan de regering.

Of de civiele ‘instructeurs’ van de Wagner Group zijn, is niet duidelijk. Officieel ontkent Rusland dat de huurlingenorganisatie betrokken is bij buitenlandse missies. Maar volgens eerdere berichtgeving van de Franse krant Le Monde, de Russische krant Novaya Gazeta en het radiostation France Europe1 was Wagner ook aanwezig in Oekraïne, Syrië en Soedan.

De trainingsmissie in de CAR heeft officieel als doel om het leger te versterken, aangezien een groot deel van het land wordt gecontroleerd door gewapende groeperingen. Maar Rusland probeert zijn invloed te versterken in een strategisch belangrijk Afrikaans land. Eerder was Frankrijk militair aanwezig in de CAR, maar sinds eind 2016 niet meer.