Deal Noord-Korea met VS: we houden de bom, maar praten er niet meer over

Wie denkt dat Noord-Korea bezig is met denuclearisering zit ernaast, blijkt uit nieuwe satellietbeelden van de Amerikaanse inlichtingendienst. De raketfaciliteiten „zijn niet tot zwijgen gebracht, bij lange na niet”, meldde nucleair expert Jeffrey Lewis maandag in The Washington Post. Amerikaanse inlichtingendiensten bevestigden in diezelfde krant dat Noord-Korea nog steeds werkt aan intercontinentale ballistische raketten (ICBM’s) in een raketfabriek in Sanumdong, iets ten noorden van de hoofdstad Pyongyang.

De Amerikaanse president Trump was dus, tot niemands verbazing, wat voorbarig toen hij na zijn ontmoeting met Kim Jong-un in juni aan de wereld meedeelde „Pyongyang is niet langer een nucleaire dreiging”.

Naast satellietbeelden van de werkzaamheden in de fabriek in Sanumdong zijn er ook beelden van de fabriek in Kangson waar uranium wordt verrijkt. Op een terrein ter grootte van een voetbalveld en omringd door hoge muren, staan de staven met uraniumverrijking in het gelid. Het complex waar ze staan werd in 2003 gebouwd en is al zeker tien jaar actief. De Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden daarom dat Noord-Korea over veel meer verrijkt uranium beschikt dan tot voor kort werd aangenomen. De experts die na de ontmoeting in juni al hadden gewaarschuwd dat Noord-Korea niet gaat denucleariseren, lijken dus gelijk te hebben gekregen.

Mobiele raketten

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat satellietbeelden juist toonden dat een andere basis, de Sohae-raketbasis, werd ontmandeld. Dat bleek vooral symbolisch. Wanneer nodig kan de basis binnen enkele maanden weer opnieuw worden opgebouwd. Bovendien heeft Noord-Korea tegenwoordig ICBM’s met vaste brandstof. Die kunnen vanaf een mobiele installatie worden afgeschoten en hebben dus geen vaste raketbasis nodig.

Dinsdag kwamen Noord- en Zuid-Koreaanse generaals bij elkaar. Het was de tweede generaalsontmoeting sinds Kim en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in elkaar in april de hand hadden geschud. Er werd nu afgesproken dat „alle vijandige daden” stopgezet worden. Dat laat onverlet dat de Noord-Koreaanse staatsmedia kritisch zijn op de houding van Zuid-Korea, aldus persbureau Reuters. De zuiderburen zouden te weinig hun best doen om de relaties met het Noorden snel te verbeteren, en teveel het oor naar Washington laten hangen. De staatskrant Rodong Sinmun beschuldigt Seoul ervan „tijd te verspillen” met het opheffen van de sancties door te wachten op volledige denuclearisatie, zonder zelf „enige vorm van actie te ondernemen”.

Kim is zijn afspraak om de lichamen van de Amerikaanse soldaten, die zijn omgekomen tijdens de Koreaanse oorlog begin jaren vijftig, terug te sturen naar de VS wel nagekomen. Het zou wel eens de enige belofte kunnen zijn die nagekomen wordt. Lewis legt in The Washington Post uit dat de Trump-regering Kims overige woorden verkeerd heeft geïnterpreteerd: „Wat zij in feite aanbieden is: we houden de bom, maar we houden op er over te praten.”