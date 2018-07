Boekhandelaren gaan stemmen over de toekomst van de boekenbon

Heeft de Boekenbon nog toekomst? Die vraag mogen 1.100 boekenhandelaren voor vrijdag beantwoorden aan de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). Aanleiding is de al jarenlang gaande discussie over de positie van de boekenbon, die onder druk staat vanwege de flinke omzetdalingen. De NOS legde de hand op interne correspondentie die aan ondernemers was gestuurd waaruit bleek dat de omzet van de bon de afgelopen tien jaar met bijna 50 procent is gedaald. „In 2008 was de omzet van de kaart nog 38 miljoen euro, in 2017 nog maar 20 miljoen”, schrijft de NOS. In 2012 alleen al draaide de bon 75.000 euro per maand verlies, vertelde Michael van Everdingen, oud-directeur KBb, al eens eerder aan NRC.

De boekenbon wordt gefinancierd door de twee procent verschil die er zit tussen de verkoop- en innameprijs, en doordat zo’n 3 procent van de verkochte boekenbonnen niet wordt ingeleverd – dat is in principe winst voor de KBb.

De bedragen die de NOS noemt wil Anne Schroën, huidig directeur KBb, niet bevestigen omdat het om interne correspondentie gaat. Dat er sprake is van omzetdaling klopt, legt ze door de telefoon uit. Het ontbreken van eensgezindheid is volgens haar ook een probleem: „De Boekenweek, de Kinderboekenweek hebben hun culturele waarden, de boekenbon hoort daar bij. Er is binnen de branche te weinig eensluidendheid om die waarden te behouden.” Behalve de concurrentie van een groeiend aantal cadeaubonnen heeft de boekenbon ook interne concurrentie, bijvoorbeeld van Bol.com, Bruna en fysieke boekhandels met een eigen ‘boekenbon’.