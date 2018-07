Bloedsporen op lijkwade van Turijn kloppen niet

De bloedsporen op de lijkwade van Turijn kloppen onderling niet. Dit doek van 4,36 bij 1,1 meter is bekend sinds de late middeleeuwen omdat het lichaam van de gekruisigde Christus erop zou zijn afgebeeld. Volgens C14-dateringen stamt het doek uit de dertiende of veertiende eeuw. In een experimenteel onderzoek in het Journal of Forensic Sciences (online 10 juli) stellen twee Italiaanse onderzoekers nu vast dat het bloedstreepje op de linkerhand op de lijkwade onder een hoek van 45 à 50 graden moet zijn ontstaan (horizontaal is 0°), terwijl het bloedspoor op de rechteronderarm alleen maar kan zijn ontstaan onder een hoek van meer dan 80°. Op de linkerarm loopt ook een bloedspoor maar dat is veel fragmentarischer. In theorie zouden beide armen aan het kruis een andere stand kunnen hebben gehad, maar dat lijkt niet erg aannemelijk.

En er is meer. De vlekken op de hand en arm kunnen alleen rechtopstaand of -hangend zijn ontstaan, maar de vlek op de onderrug kan alleen zijn ontstaan als het lichaam horizontaal lag. Alleen dan kan de ‘bloedband’ zijn ontstaan uit de lanswond in de rechterzij van de man die op de lijkwade te zien is. In deze tegenstrijdigheden zien de forensisch onderzoeker Matteo Borrini en de chemicus Luigi Garlaschelli een extra aanwijzing dat het doek een artistieke productie is uit de veertiende eeuw.

Zoals met vrijwel alle onderzoek van de lijkwade is er ook direct kritiek. Wetenschappers van de universiteit van Padua die eerder dit jaar een 3D-model van de lijkwademan presenteerden, vinden het onderzoek van de bloedsporen veel te beperkt onder meer omdat ‘veel te weinig verschillende houdingen zijn getest’.