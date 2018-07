Alleen maar vrouwen aan het roer

Eva Jinek kondigde vrijdag aan dat ze onverhoopt een week eerder met zwangerschapsverlof gaat en dus maakte Nadia Moussaid vervroegd haar debuut met Laat op één, komende vijf weken de vervangende talkshow. Het eerste onderwerp was de drukte op snelwegen en vliegvelden bij het aanbreken van de vakantieperiode – een onderwerp dat je geen talkshowhost gunt, laat staan op een eerste avond.

Telegraaf-journalist Yteke de Jong werd geïntroduceerd als ‘Schiphol-kritisch’ en voldeed aan de verwachtingen: ze zag het niet goed komen met de wachtrijen bij de beveiliging en waarschuwde voor de geplande staking door KLM-piloten.

Over de snelwegen zat Rian Vreeburg van de ANWB aan tafel, maar ook zij kon het mysterie van de zwarte zaterdag niet verklaren. Moussaid: „Wat zijn uw tips?” Vreeburg: „Wij adviseren de mensen iets eerder of later weg te gaan.” Moussaid: „Waarom zijn we zo hardleers?” Vreeburg: „Ik denk dat mensen toch graag dan met vakantie gaan.”

Grotduiker Ben Reymenants hielp mee aan de bevrijding van het Thaise voetbalteam. Eén van de grotduikers overleed tijdens een reddingspoging. Ben Reymenants was erbij en vertelt bij #Laatop1 hoe hij dat heeft ervaren. pic.twitter.com/u7WQDRhbgv — Nadia Moussaid - Laat op Eén (@NadiaMoussaid) July 30, 2018

Spannender werd het bij de volgende gast, de Belgische duiker Ben Reymenants. Hij werkte mee aan de reddingsactie van het voetbalelftal in de Thaise grot. Bij het zien van de compilatie van beelden uit Thailand kreeg Reymenants het bijna te kwaad, maar Moussaid gaf hem veel ruimte voor zijn verhaal. Aanvankelijk maakte Moussaid een wat gehaaste indruk, maar naarmate de avond vorderde nam ze steeds kalmer de leiding. Ze zal zich nog tot een waardige vervanger van Jinek ontpoppen.

Na Reymenants mocht Sander Schimmelpenninck vertellen over zijn nieuwe programma De Opvolgers. Daarin spreekt hij met oude en nieuwe generaties in familiebedrijven en brengt hij in beeld welke spanningen het oplevert als de ene generatie het van de ander moet overnemen. Dat werd geïllustreerd door de laatste gast, Rahma El Mouden, die figureert in Schimmelpennincks programma. Zij droeg haar schoonmaakbedrijf met vijfhonderd medewerkers onlangs over op haar dochter, zoals veelbelovende beelden van moeder en dochter uit de preview van De Opvolgers lieten zien. El Moudens devies: alleen maar vrouwen aan het roer.

Dat hebben ook de makers van Sign of the Times gedacht, een EO docu-serie waarin twaalf vrouwen reflecteren op de wereld van nu. Het thema van de eerste aflevering was democratie, maar er passeerden zoveel onderwerpen de revue – immigratie, ecologische landbouw, identiteitspolitiek – dat je je kon afvragen waar dan de overige afleveringen nog over zouden gaan. Het programma was gebaat geweest bij meer focus, maar dat neemt niet weg dat er prachtige monologen in zaten.

Zo sprak de Jemenitische activiste Tawakkul Karman, die in 2011 de Nobelprijs voor de vrede won, en ‘de moeder van de revolutie’ is genoemd, over de Arabische Lente en waarom die nog niet verloren is. Filosoof Judith Butler pleitte met gevoel voor drama voor een meer fluïde idee van identiteit. Ook de stukjes documentaire, zoals dat over Fran Watson, kandidaat-senator in Texas, smaken naar meer.

Hoogste woord

Bij Coen Verbraak, aan tafel met religieuze leiders, ging het over het ‘Hoogste Woord’: heilige teksten en de interpretatie ervan. Vooral de alledaagse omgang met de regeltjes bleek verheffend en gaat gepaard met een eigen vocabulaire. Zo is er de sjabbatgoi, de niet-jood die op de sjabbat de lampen aan komt doen omdat de joodse wet het bedienen van apparaten op de rustdag verbiedt. De goi is inmiddels vervangen door de sjabbatklok, die de lichten automatisch aandoet als het donker wordt en de ijskast op gezette tijden open doet springen zodat ook op de sjabbat het bier koud gedronken kan worden.

Hindoepriester Ashis Mathura vertelde hoe zij hun rustdag hebben aangepast aan de Nederlandse weekindeling, en nu ook op zondagochtend samenkomen – handig, want dan is het gratis parkeren in Rotterdam, en bovendien kunnen mensen daarna snel door naar de voetbal.