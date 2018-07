‘Aanslagpleger Manchester gered uit Libië’

De man die in mei vorig jaar een bom af liet gaan in de Manchester Arena werd in 2014 nog door een Brits marineschip gered van de gewelddadige burgeroorlog in Libië. Daarover berichten Britse media dinsdag. Het nieuws werd als eerst gebracht door Daily Mail.

Salman Abedi was 19 jaar en op bezoek bij zijn ouders in Libië toen het geweld daar zo hevig werd dat de regering in Londen de ambassade sloot. Er werd een marineschip gestuurd om 110 Britse staatsburgers op te pikken. Onder hen waren Abedi en diens jongere broer Hashem.

Malta

Het schip HMS Enterprise bracht de broers Abedi naar Malta, waar vandaan ze met het vliegtuig terug naar Manchester vlogen. Daar pleegde Salman Abedi op 22 mei de aanslag die aan 22 concertbezoekers het leven kostte. Het was de dodelijkste aanslag in het Verenigd Koninkrijk in twaalf jaar.

De onthulling van de Daily Mail (die zich beroept op overheidsbronnen) is niet officieel bevestigd, maar wordt breed overgenomen door andere Britse kranten en zenders. De bronnen van Daily Mail zeggen dat Abedi ten tijden van de reddingsactie in 2014 nog niet geradicaliseerd was.

Zowel de dader als de slachtoffers van de aanslag op een concert waren nog jong. De multiculturele jeugd van Manchester liep op 23 mei rond in een andere stad.