62-jarig slachtoffer schietincident Amsterdam overleden

Een 62-jarige man is maandagnacht overleden aan zijn verwondingen na het schietincident in de Amsterdamse Beethovenstraat. De man was een bekende van de politie. De dader is voortvluchtig en het rechercheonderzoek loopt nog.

De schietpartij vond maandag rond 14.50 uur plaats in een restaurant in de Beethovenstraat, in Amsterdam-Zuid. De dader schoot volgens de politie gericht op het slachtoffer, waarna hij de straat op rende. In omliggende straten vond de politie een vuurwapen en enkele kledingstukken die vermoedelijk van de dader zijn.

De politie vermoedt dat de dader is gevlucht van de Beethovenstraat via de Gerrit van der Veenstraat naar de Memlingstraat. Ter hoogte van laatstgenoemde straat raakte de speurhond het spoor kwijt.

Signalement van dader

Maandag bracht de politie al een signalement van de verdachte naar buiten. Het zou gaan om een kleine, gespierde man van 35 à 40 jaar. Hij zou een blauw overhemd hebben gedragen, een gestreepte korte broek en een zwart tasje.

Het is de tweede keer in zeer korte tijd dat op klaarlichte dag wordt geschoten in Amsterdam. Twee weken geleden opende een nog altijd onbekende schutter het vuur in een horecagelegenheid in de Amsterdamse Pijp, nog geen kilometer van de Beethovenstraat. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er “geen concrete aanwijzingen” om te denken dat er een verband bestaat tussen de zaken.

De dader is maandag vermoedelijk gevlucht in de richting van de Memlingstraat.