2.500 varkens dood na stalbrand in Didam

In het Gelderse Didam woedt een uitslaande brand in een varkensboerderij. Daarbij zijn alle 2.500 varkens overleden. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De brandweer was de brand iets na half zeven ‘s avonds meester. Voor de gehele omgeving van het landelijk gelegen dorp is een NL Alert afgegeven. Omwonenden worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. De Veiligheidsregio benadrukt dat bij de brand geen asbest is vrijgekomen.

In juli vorig jaar kwamen bij een brand net buiten het dorp Erichem, ook in Gelderland, 20.000 varkens om het leven. Dat was het grootste aantal varkens omkwam bij één brand. Volgens Stichting Wakker Dier, dat cijfers bijhoudt, kwamen in 2017 in totaal 229.000 dieren om bij 23 Nederlandse stalbranden.

De veehouderij is aan de hand van een actieplan al jaren druk doende het aantal stalbranden te verminderen. Het aantal branden en dieren dat daarbij overlijd is sinds de invoering van dat actieplan echter alleen maar verder toegenomen. Een nieuw actieplan dat voor de komende jaren is opgesteld gooit het daarom over een andere boeg.

Waar de aandacht tot voor kort vooral bij bouwvoorschriften voor nieuwe stallen lag, focust het nieuwe actieplan op bestaande stallen. De meeste branden komen namelijk voor in oude stallen, die vaak slecht geïsoleerd zijn en eenvoudig branden. Volgens cijfers van de Wageningen Universiteit waren vorig jaar 15.500 van de 16.550 Nederlandse stallen van vóór 2014.

Minister Carola Schouten van Landbouw beloofde bij de presentatie van het nieuwe actieplan stalbranden te onderzoeken of er nog strengere eisen gesteld kunnen worden aan de brandveiligheid van stallen in Nederland. Resultaten van dat onderzoek volgen dit najaar.