Zwaargewonde na schietpartij Amsterdam

Bij een schietpartij in Amsterdam is maandag een persoon zwaargewond geraakt. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De verdachte is nog voortvluchtig.

De schietpartij vond plaats rond 14.50 uur in de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid in een horecagelegenheid. Volgens verschillende media zat het slachtoffer in een Italiaans restaurant toen er werd geschoten. Er zouden op dat moment meerdere mensen aanwezig zijn geweest. De politie kan dit niet bevestigen en laat weten dat er een onderzoek loopt.

Via Burgernet heeft de politie een signalement verstuurd van de verdachte. Het gaat om een man met een gespierd postuur van ongeveer 1.60 lang.

Politie_Adam Politie Amsterdam eo In verband met het schietincident aan de Beethovenstraat is de politie op zoek naar een voortvluchtige verdachte. Signalement:

- man

- rood/zwart gestreepte korte broek

- blauw overhemd

- zwart tasje

- circa 1.60 m lang

- gespierd postuur

- circa 35 a 40 jaar 30 juli 2018 @ 13:20 Volgen

Het is de tweede keer in korte tijd dat er op klaarlichte de dag in een horecagelegenheid in Amsterdam wordt geschoten. Twee weken geleden opende een nog onbekende schutter het vuur in een koffiezaak in de Amsterdamse Pijp. De politie vond de vermoedelijke vluchtauto uitgebrand terug. Of de twee incidenten met elkaar verband houden kan de politie niet zeggen. In een reactie laat de politie weten “het mee te nemen in het onderzoek”.