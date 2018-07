Tropenmuseum Things that matter

Het Tropenmuseum in Amsterdam heeft een nieuwe opstelling van de vaste collectie. Aan de hand van tien vragen selecteerde het museum voor ‘Things that Matter’ uit bijna 450.000 voorwerpen tien objecten die een grote persoonlijke betekenis hebben voor mensen vandaag de dag. Bij iedere vraag portretteerde fotograaf David Vroom iemand die een bijzondere band heeft met een object. Zo toont hij de Syrische asielzoeker Mostafa, die zijn huissleutels uit Aleppo altijd bij zich heeft als tastbare herinnering aan zijn ‘thuis’. Bij de vraag ‘Wat wil jij zeggen met je kleding?’ fotografeerde Vroom de student antropologie Tess in traditionele Marker klederdracht. Voor Tess is het belangrijk dat de kleding uit haar thuisdorp niet verdwijnt. Lees ook de recensie van Things That Matter