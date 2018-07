Toch vervolging na onterechte arrestatie politieagent Anis Raiss

Anis Raiss in zijn woonkamer in 2016. Foto Olivier Middendorp

Justitie moet de politie-inspecteur vervolgen die ten onrechte politieagent Anis Raiss aanhield. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden besloten. De zaak tegen inspecteur Herbert H. (53) zal volgens het Openbaar Ministerie ergens na de zomer worden opgepakt.

Het is een casus met een bewogen geschiedenis. Raiss, een Amsterdamse politieagent met Marokkaans-Nederlandse achtergrond, werd op 27 mei 2016 hardhandig gearresteerd op een politiebureau in Enschede. Hij bezocht het bureau in burger en had geen ID op zak. Collega’s daar zouden niet geloofd hebben dat hij echt bij de politie zat. „Jij ziet er niet uit als een politieman”, zou tegen hem geroepen zijn. Of hij misschien bij de schoonmaak zat.

De destijds 29-jarige Raiss kneusde een pols, bracht een nacht door in de cel en liep een trauma op. Hij raakte arbeidsongeschikt.

Volgens de agent zelf was dit incident illustratief voor een groter probleem binnen de Nationale Politie, die volgens hem wordt geplaagd door een sfeer van vooroordelen en intolerantie. „Wanneer ik als blonde jongen dat bureau was binnengelopen, dan was dit allemaal niet gebeurd”, zei hij in een interview met NRC in 2016.

Meerdere strafbare feiten

Het Openbaar Ministerie onderzocht de zaak en oordeelde vorig jaar dat de arresterende inspecteur schuldig is aan meerdere strafbare feiten, waaronder mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Tot vervolging kwam het echter niet. Op voorwaarde dat de politie intern maatregelen zou treffen, werd de zaak geseponeerd.

De inspecteur kreeg uiteindelijk, na intern onderzoek, een schriftelijke berisping vanwege plichtverzuim. Daarmee leek de zaak afgedaan. Die berisping werd in mei van dit jaar echter door korpschef Erik Akerboom geschrapt.

Nu komt het, ruim twee jaar na dato, alsnog tot een vervolging. Aanleiding is een artikel-12 procedure, waarmee vervolging kan worden afgedwongen. Deze procedure is, opvallend genoeg, aangespannen door de arresterende inspecteur zelf. Ook zijn berisping vocht hij eerder aan. „Ik wil gewoon recht doen aan mijn kant van het verhaal, en aan het werk van de politiemensen in Twente”, zei H. daar destijds over in een interview met Tubantia.

Geen excuses

Op 5 juli deed het Hof uitspraak, waarna het OM nu gedwongen is alsnog vervolging in te stellen. H.’s advocaat Jan-Paul van Barneveld zegt niet inhoudelijk te willen reageren.

„Dat de rechter zich na twee jaar eindelijk over de zaak gaat buigen is voor mij een stap dichterbij erkenning”, zegt Anis Raiss telefonisch. „Ik heb vanuit de politie nog niet eens excuses ontvangen.” Raiss is sinds het incident volledig arbeidsongeschikt verklaard en zit thuis. Zijn advocaat Juriaan de Vries noemt de uitspraak van het Hof „een pak van mijn hart”.

Na zijn arrestatie kreeg Anis Raiss aanvankelijk gedwongen verlof opgelegd door zijn werkgever. Zijn wapen en politiepas moest hij inleveren. Na het bekijken van de camerabeelden werd dat teruggedraaid. Raiss besloot aangifte te doen tegen één van de arresteerders, inspecteur Herbert H., en ging weer bij de politie aan het werk, tot een posttraumatische-stressstoornis bij hem werd geconstateerd.

Het Hof bevestigt de beslissing om vervolging af te dwingen, maar wil die niet verder motiveren. De uitspraak is niet gepubliceerd.