Waar de liefde je wel niet kan brengen. Komend najaar trouwt een goede vriendin van ons, en voor deze mooie dag hebben ze een prachtige locatie uitgezocht in een van de vele wijnstreken net buiten Kaapstad. Op naar Zuid-Afrika dus, een beter excuus om daar dit jaar een paar weken vakantie te vieren is niet te verzinnen.

Toen mijn vriendin en ik ons verdiepten in het land, viel het vooral op hoeveel mensen naast safari’s, de Tafelberg en Robbeneiland over het eten in Zuid-Afrika begonnen. Dat is niet duur, modern, en vooral heel erg lekker, zo liet ik me vertellen.

Het Zuid-Afrikaanse kookboek bespreken was dan ook geen moeilijke keuze. Het boek begint – hoe kan het ook anders – met Nelson Mandela. Hij zag in dat het bereiden en delen van eten een van de eenvoudigste manieren is om liefde te tonen. De rest van het kookboek lijkt geheel in het teken van die prachtige omschrijving van de kracht van koken te staan. De verzamelde foto’s, recepten en verhalen van de 67 koks, bakkers en andere Zuid-Afrikanen stralen een vrolijkheid en positivisme uit waar ook de beroemdste Zuid-Afrikaan aller tijden om bekend stond.

De variëteit van de gerechten is groot. Er staan hogeschoolrecepten in van onder meer de Nederlandse topchef Margot Janse (tot vorig jaar chef-kok bij The Tasting Room in Franschhoek) en chef-kok Luke Dale-Roberts, maar ook een recept voor tortillas van een wijnboer uit West-Kaap en een recept voor chocoladekoekjes van de chef van een safarilodge nabij het Krugerpark. Achter in het boek hebben tien culinaire talenten, de winnaars van een landelijke kookwedstrijd, de ruimte gekregen voor hun gerechten.

Er staat ook een Griekse salade in, evenals een spaghetti carbonara. En het ene gerecht is nog mooier opgemaakt dan het andere. Modern dus, werelds ook, en om trek van te krijgen.

Maar het hoogtepunt is toch de simpele boerderijkip die privékok Xoliswa Ndoyiya altijd voorschotelde aan Nelson Mandela zelf. Mét jus, want anders vroeg Mandela: „Had die vogel niets gedronken?”

Het is dit kookboek ten voeten uit: een beetje humor, een berg lekker eten en een hoop liefde. Dat belooft wat voor onze vakantie.