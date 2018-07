Jaren geleden gaf ik wiskunde op de middelbare school.

(toen nog) mavo-4 had een proefwerk. Een leerling zat, na een paar minuten, snikkend achter haar blaadje:

„Mijn rekenmachine.”

Ik pakte het apparaat van tafel en... Stond met de afstandsbediening van een tv in handen.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl