PostNL mag komend jaar posttarieven verhogen

Postbedrijf PostNL mag de post- en pakkettarieven komend jaar met maximaal 14,2 procent verhogen. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) maandag bepaald. De tarieven mogen volgens de autoriteit worden opgehoogd omdat mensen al jaren achtereen minder briefpost versturen en de kosten voor PostNL daardoor hoger uitvallen.

Een postzegel, nu nog 83 cent per stuk, mag in 2019 ongeveer 94 cent gaan kosten. De nieuwe tariefbepaling van de ACM betekent niet dat dat de prijs van het versturen van pakketjes en brievenbuspost ook met 14,2 procent wordt verhoogd. PostNL moet formeel nog een tariefvoorstel doen wat door de toezichthouder moet worden goedgekeurd. Welke prijzen PostNL in 2019 werkelijk gaat hanteren, wordt waarschijnlijk pas eind dit jaar duidelijk.

Vorig jaar mocht het postbedrijf de prijzen al met 7 procent verhogen, de prijs van een postzegel ging toen van 78 cent naar 83 cent. De postbezorger kampt met een dalend onderliggend bedrijfsresultaat, het bedrag dat overblijft als de bedrijfskosten van de netto-omzet worden afgetrokken. Dit bedrag daalde afgelopen jaar met 20 miljoen euro. Daarentegen nam de winst over 2017 met 13 miljoen toe. Toch besloot PostNL om in februari dit jaar een groot aantal banen te schrappen om zo 40 miljoen euro te besparen.