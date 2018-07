Politie onderzoekt diefstal vuurwapens

Bij een inbraak op een locatie van justitie in Zutphen zijn in de nacht van zondag op maandag dienstwapens gestolen. De politie weet nog niet om hoeveel wapens het gaat en doet onderzoek naar het incident.

De diefstal gebeurde tussen 23.00 en 03.00 op een vestiging van de Dienst Vervoer & Ondersteuning, het onderdeel van justitie dat verantwoordelijk is voor het vervoer van gedetineerden. Ook is ander materieel gestolen, maar de politie wil verder geen details geven over de buit.

De vestiging staat aan de rand van Zutphen op een bedrijventerrein. Wapens zijn normaal gesproken in kluizen opgeborgen. Politie wil niet niet zeggen of er naast de inbraak ook bergplaatsen zijn opengebroken. Wel is volgens een woordvoerder “schade aangericht”. Dienstwapens staan geregistreerd, maar de politie is nog bezig met een inventarisatie om vast te stellen precies buit gemaakt is.

Politie ‘verontrust’

“We delen de verontrustheid, het is ernstig en we werken er met man en macht aan”, reageert de politiewoordvoerder. De recherche heeft sporenonderzoek gedaan en opnames gemaakt rond het gebouw met een drone. Mensen die iets gezien hebben of camera’s bij hun huis of bedrijf in de buurt hebben, worden opgeroepen om zich te melden.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de dienst negentien dergelijke gebouwen. Deze worden gebruikt om auto’s en andere dienstspullen in op te slaan.