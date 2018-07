Paus Franciscus keurt ontslag omstreden aartsbisschop Wilson goed

Paus Franciscus heeft maandag het aftreden van de Australische aartsbisschop Philip Wilson goedgekeurd. Wilson werd vorige maand veroordeeld tot een jaar celstraf voor het verzwijgen van kindermisbruik. In de jaren zeventig meldden twee jonge misdienaars dat zij waren misbruikt door priester James Fletcher. Hierna greep Wilson, destijds de assistent van de priester, niet in.

Door de passieve reactie van Wilson kon het misbruik doorgaan. Een van de slachtoffers zei: “Als Wilson in 1976 zijn mond had opengedaan, was ik in de jaren tachtig niet misbruikt.” Fletcher werd uiteindelijk veroordeeld voor negen gevallen van kindermisbruik. Na twee jaar in de gevangenis overleed hij in 2006 aan een beroerte.

Wilson zegt zich overigens niets te herinneren van de meldingen van de jonge misdienaars. De aartsbisschop lijdt aan alzheimer. Wilson is de hoogste katholieke geestelijke ooit die voor een dergelijk vergrijp is veroordeeld.

Druk om te vertrekken

Wilson weigerde tot nu toe zijn ambt als aartsbisschop op te geven, wel legde hij eerder zijn taken al neer. Eerder dit jaar zei hij alleen af te treden als dat “nodig en gepast” zou blijken.

De afgelopen maanden werd de druk om ontslag te nemen steeds hoger. Verschillende prominente politici riepen op tot zijn vertrek, onder wie premier Malcolm Turnbull.

Vorig jaar publiceerde een Australische onderzoekscommissie een rapport over kindermisbruik binnen de kerk en andere maatschappelijke instellingen. De commissieleden concludeerden dat ongeveer 2.400 priesters zich sinds 1950 schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Turnbull sprak van een “nationale tragedie”.