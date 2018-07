‘Pakistan gaat grootste lening ooit vragen aan IMF’

De kersverse premier van Pakistan, Imran Khan, is dringend op zoek naar een hoop geld om zijn land uit de economische puinhoop te trekken. Een verzoek voor een lening van 12 miljard dollar, het grootste reddingspakket in het geschiedenis van Pakistan, van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) wordt op elk moment verwacht. Dit meldden internationale media maandag op basis van gesprekken met ingewijden.

De valutacrisis in Pakistan dwingt de vorige week gekozen premier Khan direct tot actie. Vanwege dalende investeringen vanuit het buitenland, ingezakte export en groeiende vraag naar buitenlandse goederen heeft Pakistan een schrijnend tekort op de betalingsbalans. De reserves met vreemde valuta zijn uitgeput geraakt en de Pakistaanse roepie is met meer dan 20 procent in waarde gedaald sinds begin van het jaar.

Als er geen financiële steun komt, kan Pakistan de essentiële invoergoederen alleen voor de komende twee maanden betalen. Pakistan is voor zijn energiebehoefte sterk afhankelijk van olie-invoer en de industrie kan niet functioneren zonder buitenlandse ruwe katoen, plastic en metalen machine-onderdelen.

Herhaling van 2013

De situatie lijkt bijna een déjà vu. Vijf jaar geleden had de toenmalige premier Nawaz Sharif ook net de verkiezingen gewonnen en was er ook een valutacrisis.

Sharif zag zichzelf toen gedwongen om met de opgelegde eisen van het IMF in te stemmen in ruil voor 6,6 miljard dollar aan financiële steun. Het IMF stelt zijn middelen ter beschikking tegen strenge voorwaarden, waar impopulaire structurele hervormingen en budgettaire discipline vaak onderdeel van uitmaken.

Een lening van het IMF staat haaks op de politieke beloftes van Khan om van Pakistan een islamitische verzorgingsstaat te maken.

Pakistan heeft nu een begrotingstekort van 6,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), wat veel hoger is dan het gewenste niveau van het IMF. Het monetaire fonds stelde in zijn vorige reddingspakket een begrotingstekort van 3,5 procent van het bbp als doel. Dergelijke voorwaarden zullen bezuinigingen vereisen en de uitgaveplannen van Khan om scholen en ziekenhuizen „van wereldklasse” te bouwen in de weg zitten.

Andere opties

Pakistan heeft nu meer opties dan het IMF om financiële steun te vragen, die had het in 2013 niet. Zo is de relatie tussen China en Pakistan in de laatste jaren sterker geworden. Een reddingspakket uit Beijing wordt ook genoemd als mogelijkheid. Ook zou Pakistan een overeenkomst met Saudi-Arabië kunnen sluiten om olie te blijven invoeren maar de betaling ervan uit te stellen. Zo’n constructie werd al in 1998 toegepast, toen Pakistan onder internationale sancties was gevallen.