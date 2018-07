Oud-campagnemanager Trump dinsdag voor de rechter

Eerste strafproces tegen ex-campagneleider Trump start dinsdag

Dinsdag staat voor het eerst een voormalige vertrouweling van president Trump voor de rechter. Paul Manafort, oud-campagnemanager, wordt dinsdag gehoord door een jury vanwege fraudeverdenkingen, zo meldt persbureau Reuters maandag.

Manafort wordt onder meer verdacht van samenspanning tegen de VS, witwassen en belastingontduiking. Zo zou hij onderhoud aan zijn huis en dure kleding ten onrechte hebben gedeclareerd. Daarnaast wordt hij beschuldigd van lobbywerk voor Oekraïne; hij zou 2 miljoen euro over aan een groep prominente Europese oud-politici hebben betaald. In juni werd besloten dat Manafort zijn strafproces, de eerste van de twee, toch niet in huisarrest mocht afwachten. Hij moest alsnog de cel in.

Het verhoor dinsdag zal vooral gaan over de verdenkingen die van financiële aard zijn, zoals zijn lobbywerk. De 69-jarige Manafort riskeert een levenslange gevangenisstraf, schrijft The Guardian. Zelf houdt hij vol onschuldig te zijn. De oud-campagneleider wordt dinsdag zeer waarschijnlijk niet gehoord over zijn aandeel de vermoedelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016.

Zo zou Manafort aanwezig zijn geweest bij een ontmoeting tussen een Russische delegatie en vertegenwoordigers van Trump. Daarbij zouden Russische onderhandelaars belastende informatie over presidentskandidaat Hillary Clinton aangeboden hebben aan de zoon van de president, Trump junior. Trump zelf noemde het onderzoek van Mueller eerder een "heksenjacht" en ontkent dat hij van het bestaan van een dergelijke ontmoeting afwist. Het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller loopt nog.