Nieuw MH370-onderzoek geeft geen antwoord op grote vragen

Het mysterie rond vlucht MH370 blijft voortduren. Een maandag gepresenteerd onderzoek naar de oorzaak van de verdwijning van het Malaysia Airlines-toestel bracht weinig nieuws aan het licht, melden de Britse krant The Guardian en persbureau Reuters. Nog altijd hebben de onderzoekers geen idee wat er gebeurd is met het vliegtuig en zijn 239 inzittenden.

Aanvankelijk hadden de onderzoekers het rapport nog aangeprezen als “definitief”, maar daar kwamen ze maandag bij de presentatie in Kuala Lumpur van terug. De lichamen van de passagiers zijn nog niet teruggevonden, het vliegtuigwrak evenmin. “We kunnen alleen tot een slotoordeel komen als we het wrak hebben”, aldus Kok Soo Chon, het hoofd van het onderzoeksteam.

Lees ook: Twee jaar speuren op de zeebodem, maar geen MH370

De belangrijkste bevinding in het rapport is dat de plotselinge koerswijziging die MH370 maakte op 8 maart 2014, de dag van zijn verdwijning, het gevolg was van een bewuste actie. Van een computerbug was geen sprake, aldus Kok. Of de piloot het toestel de andere kant op stuurde of iemand anders, is dan weer onduidelijk.

Transponder uitgeschakeld

Het is volgens Kok “niet uitgesloten” dat kwaadwillenden de Boeing 777 van koers hebben laten veranderen. Dat de transponder van het vliegtuig is uitgeschakeld vlak voor het van zijn route afweek, is volgens de onderzoekers ook verdacht. Hij benadrukte volgens The Guardian echter ook dat geen enkele terreurgroepering beweert MH370 te hebben neergehaald.

Begin dit jaar was er nog even hoop dat de overblijfselen van MH370 gevonden zouden worden. Van januari tot en met mei onderzocht een Amerikaans bedrijf in opdracht van de Maleisische overheid een gebied van 25.000 vierkante kilometer op bodem van de Indische Oceaan. Daar was nog niet eerder gezocht. De speurtocht bleef zonder resultaat.

In totaal is nu bijna 150.000 vierkante kilometer zeebodem uitgekamd op zoek naar het verdwenen toestel. Tot nu toe zijn alleen wat vleugelstukken teruggevonden - en dan niet tijdens een zoektocht, maar omdat die toevallig aanspoelden op het eiland Réunion, ten oosten van Madagascar.

Het ziet er niet naar uit dat er binnenkort weer gezocht gaat worden naar MH370. De Maleisische premier Mahatir Mohamed heeft gezegd dat er alleen een nieuwe zoektocht naar het wrak komt wanneer er betrouwbare nieuwe aanwijzingen opduiken.