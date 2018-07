Internationale aandacht voor Holleeder na Engelse vertaling ‘Judas’

Het verhaal van de Jordanese crimineel Willem Holleeder gaat internationaal. Het Amerikaans weekblad The New Yorker bezocht zijn zus Astrid in Nederland en schreef een 12.000 woorden tellend profiel over haar en de zaak-Holleeder. Dit naar aanleiding van de Engelse vertaling van Judas, het boek van Astrid Holleeder dat volgende week in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië verschijnt. Ook de Amerikaanse krant The New York Times schenkt deze dinsdag volop aandacht aan het Amsterdamse misdaadverhaal.

„Ieder land heeft een eigen Holleeder, maar niemand een Astrid”, zegt Oscar van Gelderen, uitgever van Lebowski Books die de vertaalrechten van het boek aan twaalf landen verkocht. Dat het boek internationaal aanslaat verrast de uitgever niet: „De dochter van een alcoholische vader en zus van een criminele broer, die opgeleid wordt tot huisvrouw, maar rechten gaat studeren en zich uiteindelijk keert tegen haar broer – een universeel verhaal.”

Screenshot van The New Yorker

Familiekroniek

Judas is in Nederland een bestseller. Er werden al 550.000 exemplaren verkocht van de „familiekroniek”, zoals Van Gelderen het beschrijft. Het gebeurt volgens hem zelden dat een Nederlands ‘crimeboek’ vertaald wordt.

In de internationale versie is wel het een en ander aangepast. Sommige hoofdstukken die „te Nederlands” zouden zijn, zijn ingekort, vertelt Van Gelderen. Zo begint het boek niet met het tv-programma College Tour, waar Holleeder te gast was, maar direct met de aanslag op Cor van Hout in 1996. „Dat spreekt de internationale lezer meer aan. En laat de Judas-thematiek meteen duidelijk zien.”

Inmiddels zijn ook de filmrechten aan de filmmaatschappij van Steven Spielberg verkocht, komt er een Amerikaanse tv-serie aan en een Nederlandse theatertour. Over bedragen doet Van Gelderen geen uitspraken. Internationale oplagecijfers zijn niet bekend.