Heineken groeit, maar de marges staan onder druk

Heineken verwacht dat de winstmarges dit jaar lager uitvallen dan eerder gedacht. Volgens de bierbrouwer, die maandag halfjaarcijfers presenteerde, liggen daar juist goede resultaten in Brazilië aan ten grondslag. Heineken, dat vorig jaar het Braziliaanse deel van de Japanse branchegenoot Kirin kocht, meldt veel meer groei dan verwacht in Brazilië, maar omdat de marges daar lager liggen dan gemiddeld bij Heineken drukt die groei de cijfers.

Volgens bestuursvoorzitter Jean-François van Boxmeer is dat niet zo erg, „zolang je omzet maar blijft stijgen”. Heineken, na AB Inbev de grootste brouwer ter wereld, zette in het eerste halfjaar van 2018 10,8 miljard euro om, dat is ruim 4 procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder. Daarvan bleef 950 miljoen euro nettowinst over, ruim 9 procent meer dan in 2017. Het aandeel Heineken nv verloor maandagochtend ruim 4 procent op de beurs in Amsterdam.

Onderzoek ‘promotiemeisjes’

Desgevraagd reageerde Van Boxmeer ook op het in juli verschenen onderzoek dat in opdracht van Heineken in Afrika werd ingesteld, na onthullingen van onderzoeksjournalist Olivier van Beemen over misstanden met ‘promotiemeisjes’ in zijn boek Bier voor Afrika en verschillende artikelen in NRC. Van Beemen beschrijft dat vrouwen, die ingezet worden om bier te verkopen, te maken krijgen met ongewenste intimiteiten en dat een deel van hen werkt als prostituee. Heineken gaf daarop het bureau Partner Africa opdracht de situatie te onderzoeken.

Volgens Van Boxmeer is Heineken daarbij niet gestuit op „heel extreme situaties”. „Maar we zijn wel een aantal situaties tegengekomen die borderline waren.” Heineken zegt daarop in Mozambique te zijn gestopt met de inzet van promotiemeisjes, omdat de omstandigheden daar niet in orde zouden zijn. Ook zou een samenwerkingsverband met een kantoor dat promotiemeisjes in Egypte aan Heineken verhuurde, zijn gestaakt. Begin volgend jaar wordt opnieuw onderzocht „of er nog dingen zijn die niet kloppen”.

„Ondernemen in landen waar armoede doorgaans nog groot is, is niet risicoloos. Er gebeuren af en toe dingen die beter kunnen”, zegt Van Boxmeer. Volgens hem heeft Heineken „heel kordaat en sterk gereageerd” op de situatie. Voor ASN Bank waren de onthullingen over promotiemeisjes reden om Heineken uit hun duurzame aandelenfonds te verwijderen.

