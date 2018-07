‘Halsema wil meer agenten op straat in centrum Amsterdam’

Na een rondleiding over de Amsterdamse Wallen wil de nieuwe burgemeester Femke Halsema meer politie op straat in de hoofdstad. Tegen De Telegraaf zegt de burgemeester een ultieme poging te gaan doen om minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak van meer blauw op straat.

Volgens Halsema is er geen sprake van “complete wetteloosheid”, zoals de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond afgelopen zaterdag stelde in dagblad Trouw. Hij noemde de nachtelijke binnenstad een “urban jungle” waar “crimineel geld leidend is”, de politie het gezag kwijt is en waar sprake is van een “zeer onveilige situatie”. Wel is Halsema het met de ombudsman eens dat de Amsterdamse politie te weinig capaciteit heeft.

De burgemeester kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag van de politie een rondleiding door het centrum van Amsterdam en over De Wallen. Ook deed ze verschillende uitgaanspleinen aan. Halsema wil nog deze week alle fractievoorzitter uitnodigen om zo’n zelfde rondleiding te doen. Ook wil ze zo snel mogelijk met minister Grapperhaus om de tafel om de situatie te bespreken.

Grimmige sfeer

Nadat hij veel klachten kreeg van bewoners, besloot de Amsterdamse ombudsman deze zomer onderzoek te doen rond het Leidseplein. Zuurmond liet drie camera’s plaatsen, waarop hij in één nacht 900 overtredingen registreerde. “Vooral tussen twee en vier uur ‘s nachts is er een grimmige sfeer die uitmondt in rechteloosheid. Scootertjes racen tegen het verkeer in of door het voetgangersgebied. Er wordt geschreeuwd. In drugs gehandeld. Gestolen. Geürineerd op straat, gepoept ook. Er is geweld. En er wordt níet opgetreden.”

Over De Wallen zei Zuurmond tegen Trouw: “Op de Wallen is het nu zo druk, dat er ‘s avonds in de openbare ruimte sprake is van een zeer onveilige situatie. Bij een uitslaande brand of een hartinfarct kunnen de hulpverleners niet ter plekke komen. Mocht de politie al achter een crimineel aan willen, ze komt gewoonweg niet door de massa heen.”

De Amsterdamse Rekenkamer concludeerde eind vorige maand nog in een uitgebreid rapport dat het “niet gelukt” is om De Wallen op te schonen. Zo is het stadsbestuur er volgens de Rekenkamer niet in geslaagd om grip te krijgen op mensenhandel en gedwongen prostitutie. De twee belangrijkste doelen - economische opwaardering van het gebied en het terugdringen van criminele infrastructuur - zijn de afgelopen jaren niet gehaald.