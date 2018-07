Vrouw Mugabe toch niet immuun voor vervolging Zuid-Afrika

Grace Mugabe, de vrouw van de voormalige Zimbabweaanse president Robert Mugabe, kan toch vervolgd worden. De vrouw die vanwege haar uitgavenpatroon bekendstaat als ‘Gucci Grace’ had in Zuid-Afrika een verzoek gedaan om diplomatieke immuniteit te verkrijgen. Een rechtbank oordeelde maandag dat dit ongrondwettelijk zou zijn. Mugabe wordt ervan beschuldigd het Zuid-Afrikaanse model Gabriella Engels te hebben mishandeld.

Mugabe zou Engels in augustus 2017 hebben belaagd in een chic hotel in Johannesburg. Engels’ advocaat zei maandag dat de beslissing van de Zuid-Afrikaanse rechtbank “het pad opent voor strafrechtelijke vervolging”, meldt persbureau AFP.

James Selfe, het hoofd van de Zuid-Afrikaanse oppositiepartij Democratische Alliantie, zei dat het verlenen van immuniteit aan de voormalige first lady van Zimbabwe “gênant en illegaal” zou zijn.

“Dit is een belangrijke dag voor gerechtigheid en de rechtsstaat. Deze uitspraak laat zien dat niemand boven de wet staat.”

De uitspraak werd gedaan op de dag dat in in Zimbabwe verkiezingen plaatsvinden. Het zijn de eerste presidentsverkiezingen zonder Robert Mugabe, die 37 jaar aan de macht was. Vorig jaar verloor hij zijn positie na een coup en machtsovername door zijn voormalige rechterhand Emmerson Mnangagwa.