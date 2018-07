Groeiend aantal meldingen seksueel misbruik bij VN

Afgelopen kwartaal zijn bij de Verenigde Naties (VN) zeventig klachten van seksueel misbruik binnengekomen. Dat meldt de organisatie maandag in een kwartaalrapportage. Het aantal meldingen neemt sinds 1 juli 2017 toe. Vanaf dat moment brengt de VN het aantal klachten elk kwartaal naar buiten.

Een meerderheid van de klachten (43) was gericht tegen VN-medewerkers. Achttien meldingen betroffen medewerkers die actief waren bij VN-vredesmissies en 25 tegen ander VN-personeel. Ook kwamen er 24 klachten binnen die betrekking hadden op personeel van organisaties waar de VN mee samenwerkt. Drie klachten gingen over medewerkers van door de VN-geautoriseerde internationale strijdkrachten.

In totaal zouden 84 mensen slachtoffer zijn geworden van het misbruik. Het gaat om 46 vrouwen en 17 meisjes en 1 jongen onder de achttien jaar. Ook is van 17 slachtoffers de leeftijd niet bekend. De vermoedelijke daders zijn overwegend man. Het gaat om 80 mannen en 4 vrouwen.

Toename van klachten

De VN rapporteert sinds 1 juli 2017 elk kwartaal om meer transparantie te bieden rond seksueel misbruik. Het aantal is toegenomen van 31 beschuldigingen bij de eerste kwartaalrapportage vorig jaar naar 70 dit kwartaal. In februari zei VN-woordvoerder Stephane Dujarric: “Er werken ruim 95.000 burgers en 90.000 militairen voor de VN. Seksuele uitbuiting en misbruik zijn geen afspiegeling van het gedrag van de meerderheid van de toegewijde vrouwen en mannen die voor de organisatie werken.”

De VN kwam afgelopen jaren veelvuldig in opspraak met beschuldigingen van seksueel misbruik. De Britse krant The Guardian beschreef in januari een zwijgcultuur binnen de organisatie. Volgens de krant zouden veel slachtoffers bang zijn om een klacht in te dienen en werden meldingen weggemoffeld.

In februari 2016 werd de Amerikaanse Jane Holl Lute benoemd tot speciaal coördinator voor het verbeteren van de reactie van de VN op seksueel misbruik.