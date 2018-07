Griepepidemie zorgt voor minder sterke bevolkingsgroei

Door de langdurige griepepidemie begin dit jaar en de bijbehorende stijging in het aantal griepdoden, is de bevolkingsgroei in Nederland de eerste zes maanden van 2018 afgeremd. Tussen 1 januari en 30 juni nam de bevolking met 32.000 inwoners toe, drieduizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Er wonen nu 17,2 miljoen mensen in Nederland.

Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er is vooral een piek in de sterftecijfers te zien in de maanden januari, februari en maart. De griepepidemie duurde officieel van 11 december 2017 tot en met 15 april 2018.

Minder Syriërs, meer Polen

Nederland is het afgelopen half jaar verder ruim honderdduizend immigranten rijker geworden. Dit is ongeveer evenveel als de afgelopen twee jaar. De achtergrond van de migranten is wel anders. Vorig jaar kwam het grootste deel van de immigranten uit Azië en het Midden-Oosten. Dit jaar verhuisden meer migranten met een Europese achtergrond naar Nederland, het grootste deel komt uit Polen.

Het verschil in achtergrond is onder meer te verklaren door de afname van het aantal immigranten uit Syrië. In de eerste helft van 2017 schreven 11.000 Syriërs zich in bij een Nederlandse gemeente, dit jaar was dit slechts drieduizend. Verder is een toename te zien in het aantal Polen, Bulgaren en Roemenen dat naar Nederland komt. Dit jaar kwamen bovendien meer migranten uit de Afrikaanse landen Ethiopië en Eritrea.

In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen bijna 11.000 mensen die eerder nog geëmigreerd waren terug naar Nederland. Een iets grotere groep vertrok juist, wat leidde tot een zogenoemd vertrekoverschot van 900 personen. De afgelopen jaren was dit overschot groter. Vorig jaar vertrokken nog ruim 1.600 Nederlanders.