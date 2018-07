Auckland Prison: na de rust van het kruidentuintje is er yogales in de cel

Als het waar is dat de staat van een gevangenis iets zegt over de beschaving van een land, dan is Nieuw Zeeland vanaf volgende maand het beschaafdste land ter wereld. De zwaarst bewaakte gevangenis van het land, de Auckland Prison, biedt straks ruimte voor wandelingen door een ‘zintuigen prikkelende’ tuin met rotsen en inheemse planten. Buiten kan gewerkt worden in moestuinen, elders kom je tot rust in een weelde van kruidenplantjes, het gras is er om te zonnen. Wie terugkeert naar zijn cel, kan yogalessen vanaf een tv-scherm volgen.

Een „nationale schande” was de oude gevangenis, volgens criminoloog Yvonne Jewkes in The Guardian. De helft van de gevangenen is van Maori-afkomst – een dubieus hoog aantal op een bevolking waar slechts 15 procent Maori is. De directie zelf houdt het erop dat de vijftig jaar oude gevangenis achterhaald was, omdat die te weinig gericht was op re-integratie. Behalve de tuin zijn er computerzalen en een gevangene kan bij een kiosk frisdrank en verjaardagskaarten kopen.

Het is allemaal een groot contrast met de oude situatie. De New Zealand Herald omschreef Auckland Prison als de gevaarlijkste van het land om te werken, en bewees dat met onaangename filmpjes waarop te zien was hoe een bewaker een ingedeukt hoofd opliep toen hij werd geschopt. Daar komt nu verandering in: er is behandeling, training, onderwijs en zorg op maat, en bovendien per afdeling zodat gevangenen niet te veel heen en weer gesleept hoeven te worden. Klein detail: de tralies voor de ramen zijn niet meer verticaal, maar horizontaal.