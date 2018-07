Atlanta wil het nieuwe Hollywood worden

Een zwerver duwt wankelend een winkelwagentje langs snelweg 29 in Atlanta. Niet het plaatje dat je voor je ziet bij wat de filmindustrie ‘het nieuwe Hollywood’ noemt. Achter het verweerde metershoge hek aan de overzijde van de weg bevindt zich de voormalige militaire basis Fort McPherson. Hier opende Tyler Perry, een van de meest succesvolle Afro-Amerikaanse filmmakers van nu, begin dit jaar zijn nieuwe filmstudio. In 2015 kocht hij 134 hectare van het grotendeels in onbruik geraakte complex, zo’n 260 voetbalvelden groot. Dat is vijf keer zo groot als zijn huidige studio in het zuidwesten van de stad, en daarmee groter dan sommige studio’s in Hollywood.

„De stad is gemakkelijk te bereiken vanaf het vliegveld”, bewierookte Perry de grootste stad van Georgia in een interview met CNBC. „Ik geniet ervan om te werken op een plek waar meer bomen zijn dan mensen. Er is hier zoveel ruimte.” Atlanta wordt ook wel een city in a forest genoemd. Meer dan een derde van de stad is bebost.

Atlanta, Georgia is niet de enige plaats in de VS waar makers van speelsfilms en tv-series kunnen rekenen op belastingvoordelen. Kentucky geeft korting op inkomstenbelasting tot 35 procent. De staat reserveert hiervoor in totaal 100 miljoen dollar per jaar. British Columbia, Canada: 30 procent korting op inkomstenbelasting. Wie buiten (het populaire) Vancouver filmt krijgt nog meer korting. Dat geldt ook voor de inzet van lokaal personeel. Illinois: belastingvoordelen van 30 procent op alle kosten gemaakt in de staat. Wie personeel uit regio’s met een relatief hoge werkloosheid inhuurt, krijgt nog meer korting.

Niet alleen CNN

Perry is niet de enige filmmaker of studio die zich voelt aangetrokken tot Atlanta. De reeks voorbeelden is lang. Zo filmde Disney hier recente hits als Black Panther, Avengers: Infinity War en Ant-Man and The Wasp. Pinewood Studios (van de James Bond-films) opende in 2014 een studio. Delen van The Hunger Games-trilogie werden opgenomen rondom Atlanta. Vorig jaar kocht tv-zender AMC Riverwood Studios, op 35 minuten afstand van de luchthaven. Al zeven jaar filmt het hier scènes voor The Walking Dead. Ook Netflix-producties als de misdaadserie Ozark en nostalgie-scifi Stranger Things worden gefilmd in en rond de stad. Kortom, Atlanta is al lang niet meer alleen van CNN, dat hier sinds de jaren tachtig zijn hoofdkwartier heeft.

Volgens branche-organisatie Motion Picture Association of America (MPAA) is de filmindustrie in de staat de op twee na grootste in de VS, na Californië en New York. In 2017 werkten 92.000 mensen in de lokale entertainmentindustrie; in Californië is dat 200.000. In 2007 verdiende Georgia 70 miljoen dollar (60 miljoen euro) aan de film- en tv-sector. Tien jaar later was dat 2,7 miljard dollar, bijna de helft van New York. De breder gedefinieerde economische impact van de filmindustrie voor Georgia was vorig jaar zo’n 9,5 miljard.

The Walking Dead-tour

„Deze staat heeft elk mogelijk klimaat van de VS”, verklaart acteur Stephen Sweet de populariteit van Georgia. Hij geeft elk weekend rondleidingen op lokale filmsets voor een reisorganisatie. Sweet is het bewijs dat dit Hollywood in het Amerikaanse Zuiden nog klein en pril is. Hij is zowel achtergrondacteur in The Walking Dead als in Atlanta, de gelauwerde comedy/dramaserie op zender FX van duizendpoot Donald Glover.

Maar het zijn niet zo zeer de ruimte, het klimaat of het groen die Atlanta interessant maken voor filmmakers. Sinds 2002 hanteert de staat ruime belastingvoordelen voor de entertainmentindustrie. Die krijgt een korting van 20 procent op de belastingen op opbrengst, salarissen en verzekeringen (mits via lokale verzekeraars). De kortingen gelden ook voor makers van filmmuziek en beeldbewerkers. Wie in de aftiteling van zijn film of serie het logo van Georgia opneemt, krijgt zelfs 30 procent. In Californië is het belastingvoordeel maximaal 25 procent.

Main Street bloeit

De effecten van de film-boom in Georgia zijn niet alleen zichtbaar in de stad Atlanta. Rij een uurtje naar het zuiden en je komt in Senoia. Tot 2010 was dat stadje vooral bekend als locatie van klassiekers als Driving Miss Daisy en Fried Green Tomatoes. Tv-kijkers kennen het nu van zombieserie The Walking Dead. Het grootste deel van de eerste vier seizoenen werd hier gefilmd. Ook de belangrijkste set – de nederzetting Alexandria met vijf meter hoge stalen muren – is hier gevestigd. De show die (ook in Nederland) in oktober aan seizoen negen begint, blies Senoia nieuw leven in.

In 2006 waren nog slechts vijf winkels open op een verlaten en dor Main Street. Nu telt de hoofdstraat tachtig winkels. „We zijn erg blij met de impact van de serie op de stad”, zegt Gail Downs (61), eigenaar van een mintgroen geschilderd antiekwinkeltje. „Al is er nu geen parkeerplek meer voor onze klanten”, lacht ze terwijl een geschminkte zombie voorbij haar etalage wankelt en een groepje toeristen schrik aanjaagt.

Net als in Hollywood is ook in Atlanta het toerisme in opkomst. De film- en tv-liefhebbers volgen de makers. Dat is goed voor de economie en de naamsbekendheid van de stad, maar die ontwikkeling heeft ook een keerzijde. Atlanta, zo blijkt uit recent onderzoek, wordt steeds duurder voor de oorspronkelijke bewoners. Het is de prijs voor de stad die graag het nieuwe Hollywood wil worden.