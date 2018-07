AMC schoot tekort rond onderzoek galwegkanker

De veiligheid van patiënten met galwegkanker is mogelijk in gevaar gekomen bij een studie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam naar de dodelijke ziekte. Dat concludeert de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) in een rapport.

Tijdens de studie, die in 2013 begon, ontstond een onverwacht groot verschil in de sterftecijfers van twee patiëntgroepen. Het ziekenhuis besloot daarom in 2016 het onderzoek te beëindigen. Patiënten werden daar echter pas over geïnformeerd nadat de krant AD dit aan de kaak had gesteld in maart 2018.

Drainage

Bij het onderzoek werd gekeken naar twee gangbare methoden van galwegdrainage. Bij een groep gebeurde dit door een buisje via de mond, bij de andere met een slangetje door de huid. In de eerste groep overleden drie patiënten, in de tweede groep elf.

Dat aantal verraste de onderzoekers. Hoewel duidelijk was dat er geen fouten waren gemaakt in het onderzoek zelf, werd de studie wel beëindigd. De patiënten noch de CCMO werden hierover ingelicht, terwijl dat wel had moeten gebeuren. Het ziekenhuis zei nabestaanden en patiënten niet in te hebben gelicht omdat dit hen zou herinneren aan een zware periode. Ook was er geen duidelijke verklaring voor de verschillende sterftecijfers.

Volgens de toezichthouder moeten voortijdig beëindigde studies binnen zeven dagen worden gemeld. Ook moet het academische ziekenhuis ervoor zorgen dat patiënten in dat geval “op adequate wijze” worden ingelicht. Het AMC zegt tegen het AD de aanbevelingen “ter harte” te nemen.

Vorige week kwam het Amsterdam UMC, de recent afgeronde fusie van het AMC en VUmc, nog in het nieuws toen bleek dat het ziekenhuis onmiddellijk stopte met een onderzoek bij zwangere vrouwen. Bij het gebruik van het middel sildenafil bleken veel pasgeboren baby’s te overlijden.