Op straat valt een hele rij fietsen om met het welbekende domino-effect. Ik loop net langs als het gebeurt en ik heb eigenlijk haast, maar het is wel aardig om de vrouw die de fietsenberg heeft veroorzaakt te helpen. „Zal ik even bijspringen?”, zeg ik. Er komt geen reactie. Ik zet vijf fietsen overeind, zij ook. Als we klaar zijn, kijkt ze me voor het eerst aan en zegt op beschuldigende toon: „Heb jij je goede daad voor vandaag ook weer gedaan!”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl