Aangereden Nederlands stel fietste van Bangkok naar Teheran

Eerst Pamir fietsen en dan sterven, schreven René Wokke en Kim Postma op 20 juli op hun reisblog. De twee Amsterdamse reizigers waren net aangekomen in Chorog, een stad met 28.000 inwoners in het zuidoosten van de Centraal-Aziatische republiek Tadzjikistan. De Pamir is een gebergte, populair onder fietsers die de Pamir Highway fietsen. Een weg van zo’n tweeduizend kilometer, dwars door Tadzjikistan naar Kirgizië, een andere ex-Sovjetrepubliek met eindeloze gebergtes.

Zondag werden de twee Amsterdammers – met een groepje fietsers uit Zwitserland, Amerika en Spanje die ze onderweg waren tegengekomen – op een weg in het zuidelijke district Dangara aangereden door een Daewoo Leganza. Wat er daarna gebeurde, is nog onduidelijk. Ze werden overvallen met messen, zeiden ooggetuigen tegen een lokale krant. Een ongelukkige aanrijding is een andere theorie – hoewel dat onwaarschijnlijk lijkt, de jonge daders vluchtten. Zij zouden mogelijk lid zijn van een criminele bende, of jihadisten zijn, aldus de Tadzjiekse minister van Binnenlandse Zaken maandag op een persconferentie. Alle opties worden opengehouden en onderzocht, zei hij.

Wat zeker is: Wokke, de twee Amerikanen en de Zwitserse fietser kwamen om. Wokkes partner Postma raakte gewond en ligt in een ziekenhuis. Het groepje fietste zonder begeleiding door het land. Dat hadden de Nederlanders ook niet nodig: ze zijn ervaren reizigers die soms zelf fietstochten door verre, onherbergzame gebieden organiseren. Wokke zou zo’n 130 landen bezocht hebben, zei zijn broer tegen het AD.

In mei 2015 interviewde NRC Kim Postma en René Wokke over hun opvang van pleegkinderen

Nu waren ze onderweg van Thailand naar Iran. „Van Bangkok naar Teheran”, schreven ze op hun blog, „dat is het plan”. Omdat ze niet door het onveilige Afghanistan wilden fietsen – hemelsbreed de snelste route – fietsten de twee om via China en Tadzjikistan. Daar doorkruisten ze de Pamir via de Pamir Highway. De luchten zijn er ijl, de vlaktes uitgestrekt en de wegen vaak onverhard. Je kunt er honderden kilometers lang geen dorp en geen mens tegenkomen. De uitzichten zijn er spectaculair en kleurrijk. „Hoog, zwaar, onherbergzaam, lang. Dit wordt wel de ultieme uitdaging van deze reis”, schreven Wokke en Postma op 30 juni.

Twintig dagen later zijn ze aangekomen in Chorog. Vanuit daar gaan ze naar hoofdstad Doesjanbe. „Ongeveer 550 km van hier”, schrijven ze. „Naar verluid is het wegdek de eerste 60 km verschrikkelijk. We gaan het zien.”