Nederlandse dode Tadzjikistan door opzettelijke aanrijding

De Nederlandse fietser die zondag in Tadzjikistan om het leven is gekomen, is het slachtoffer geworden van een opzettelijke aanrijding. Mogelijk was er sprake van een roofoverval of een aanslag. De Tadzjiekse minister van Binnenlandse Zaken Ramazon Hamro Rahimzoda heeft maandagochtend tijdens een persconferentie gezegd dat de daders gewapend waren.

De aanrijding van de groep toeristen in de zuidelijke regio Danghara was volgens de minister opzettelijk. Zondag kwamen daarbij vier buitenlandse fietsers om het leven. De groep bestond uit twee Nederlanders, twee Amerikanen en drie overige personen, onder wie volgens Tadzjiekse media een Zwitser en een Fransman.

Het Nederlandse dodelijke slachtoffer is een man van 56. Ook een Nederlandse vrouw van 58 raakte gewond, zo maakte het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zondagavond bekend. Daarnaast kwamen twee Amerikanen en een Zwitser om het leven.

Ervaren reiziger

Volgens het AD is het Nederlandse slachtoffer René Wokke (56) uit Amsterdam. Hij was samen met zijn vriendin Kim Postma (58) bezig met een fietstocht van Thailand naar Iran. Zijn broer zegt tegen het AD dat hij een zeer ervaren reiziger was.

Boven de laatste post in het reisblog van Wokke staat: Eerst Pamir fietsen dan sterven. De Pamir is een gebergte in Centraal-Azië, grotendeels in het oosten van Tadzjikistan.

Drie op de vlucht

Bij de arrestatie van de verdachten is een persoon om het leven gekomen, meldde het Tadzjiekse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook is er een persoon aangehouden en nog drie verdachten zijn op de vlucht. Volgens de minister wordt een aanslag of roofoverval niet uitgesloten, omdat de gedode man een vuurwapen bij zich droeg.

“Het is een schandelijke misdaad”, aldus de minister. “Drie verdachten zijn nog op de vlucht. Op dit moment werkt een speciale onderzoeksgroep aan de zaak. We zullen alle details ophelderen. Het volledige beeld van wat er in Dhangara is voorgevallen, is voorlopig nog niet helder.”

De Tadzjiekse president Emomali Rachmon heeft condoleances overgebracht aan Willem-Alexander en andere staatshoofden. “Met groot verdriet en medelijden hebben wij kennis genomen van de tragische dood van twee Amerikaanse burgers, een burger van Zwitserland en een burger van het Koninkrijk der Nederlanden, als gevolg van een aanrijding door een auto op een groep fietstoeristen op een van de autowegen van de Republiek van Tadzjikistan.”

Messen

Ooggetuigen melden tegenover lokale media dat de daders messen bij zich droegen. De gewapende mannen zouden uit twee auto’s zijn gestapt en op de toeristen hebben ingestoken. Een Belgische toerist, die met één van de overlevenden heeft gesproken, bevestigt tegenover VRT Nieuws dat het om een aanval met messen ging.

Het incident vond rond om circa 15.30 uur lokale tijd plaats op zo’n 90 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Doesjanbe. Tadzjiekse autoriteiten gingen in eerste instantie uit van een verkeersongeluk. In een verklaring meldde het Tadzjiekse ministerie zondagavond dat drie fietsers op slag dood waren en een later overleed in het ziekenhuis.