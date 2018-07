Zes redenen waarom Tom Dumoulin volgend jaar de Tour wint

Hij is jong Tom Dumoulin werd geboren in het jaar dat er voor het laatst een Nederlander op het podium van de Tour stond: in 1990, toen Erik Breukink derde werd. Zo bijzonder is dus zijn tweede plaats. Hij heeft op zijn 27ste al een erelijst opgebouwd waar geen Nederlandse ronderenner van vandaag de dag in de buurt kan komen. In zijn eerste seizoen als klassementsrenner, vorig jaar, won hij de Giro, en die lijn trekt hij dit jaar door: tweede in de Giro, tweede in de Tour – zo constant presteren op ‘de dubbel’ is ongezien. Dumoulin hoort nu al bij de beste ronderenners ter wereld. Maar om een loodzware wedstrijd als de Tour te winnen zijn naast jaren van intensieve training vele duizenden wedstrijdkilometers vereist. Zijn lichaam en geest moeten nog meer hardheid opdoen, gewend raken aan drie weken van maximale inspanning. Dat kost tijd. Het is niet voor niets dat extreme duursporters – wielrenners, marathonlopers – pas op latere leeftijd op hun best zijn. Dumoulin begon bovendien relatief laat met wielrennen – op z’n vijftiende. Dat betekent dat hij nu nog niet is opgebrand. Maar… Zaterdagavond zei Dumoulin dat hij zich er van bewust is dat de voorbije twee superseizoenen ook zomaar het hoogtepunt in zijn carrière zouden kunnen zijn. „Je weet nooit wat er gebeurt. Ik kan mijn kans gehad hebben. De Tour winnen is niet zo makkelijk. Daarom geniet ik ook zo van deze tweede plaats.”

Het parcours kan beter Voor het parcours van de Giro en de Tour gold dit jaar dat ze op voorhand niet zo voor Dumoulin geschikt leken – beide rondes hadden significant minder tijdritkilometers dan de Giro die hij won, en juist daarmee verzekerde hij zich van de roze trui. Hij is de tijdrijder die ook kan klimmen, met tijdritten kan hij in de bergen opgelopen schade goedmaken. Het parcours van volgend jaar wordt pas in oktober gepresenteerd, maar in een interview met NRC zei Tourbaas Christian Prudhomme dat hij droomt van een tweestrijd tussen een klimmer en een tijdrijder. Dat biedt hoop voor volgend jaar. „Dat ik de Tour volgend jaar ga rijden ligt voor de hand, maar hangt af van het parcours”, aldus Dumoulin. Lees ook ‘Ik wil de favorieten in de eerste week zien’ Maar… Tegelijkertijd heeft Dumoulin dit seizoen laten zien dat hij bergop ook met de besten mee kan. In de Tour werd hij slechts af en toe gelost na explosieve tempoversnellingen om dan na een paar honderd meter in zijn eigen tempo weer aan te sluiten. Zijn podiumplaatsen in de Giro én de Tour hebben bewezen dat hij ook om de winst kan meestrijden op parcoursen die minder voor hem geschikt lijken.

Zijn ploeg kan sterker Dumoulin begon niet op volle oorlogssterkte aan de Tour. Zijn meesterknecht Wilco Kelderman, zelf ook in staat om in de toekomst in een grote ronde op het podium te finishen, viel een weekend voor de Tourstart en brak daarbij zijn sleutelbeen. Hij was niet alleen bergop in staat geweest tot diep in de finale van een zware bergetappe bij Dumoulin te blijven, ook zijn aandeel in de ploegentijdrit valt niet te onderschatten. In plaats van Kelderman werd de ervaren Laurens ten Dam opgeroepen, de man met wie Dumoulin de Giro won en die dus de nodige ervaring meebracht. Ten Dam is nog geen Kelderman. Op het vlakke werd Dumoulin deze Tour prima bijgestaan, maar in de Alpen en de Pyreneeën reed hij de slotklim alleen, zijn knechten konden het hoge tempo dat Sky dicteerde niet tot in de finale bijhouden. Gevolg was dat hij aanvallen op zijn podiumplaats zelf moest pareren, waar Tourwinnaar Geraint Thomas steevast twee, drie, vier man voor zich had rijden die het vuile werk konden opknappen. Het ligt voor de hand dat Dumoulin, die bij Sunweb een contract heeft tot 2021, vraagt om versterking bergop. Maar… Of dat ook gehonoreerd wordt, is niet zeker. Sunweb heeft opleiden hoog in het vaandel, en niet zozeer het extern aantrekken van renners. Ze beschikken bovendien nog niet over de helft van het budget dat Team Sky heeft. De begeleidingsstaf waar Dumoulin over kan beschikken is dan weer wel van absolute wereldklasse. Bij Sunweb werken 48 divers geschoolde mensen met elk hun specialisme, en er wordt voortdurend wetenschappelijk geïnnoveerd op het gebied van voeding, trainingsleer, materiaal en data-analyse.

Hij reed eerst de Giro Dumoulin zei al in de winter dat de Giro dit jaar zijn belangrijkste doel was. Daarin gaf hij alles, en werd hij tweede achter Chris Froome. Deelname aan de Tour zag hij als bonus, want drie weken vol gas in Italië is geen goede voorbereiding op drie weken Frankrijk. De renners die zich de laatste jaren aan ‘de dubbel’ waagden kwamen steevast bedrogen uit. Maar door het WK voetbal zaten tussen de Giro en de Tour dit jaar geen drie maar vijf weken, en dat was precies genoeg tijd om uit te rusten en weer op te bouwen naar een topniveau. Volgens Dumoulin is een voorbereiding van drie weken niet genoeg. „Volgend jaar ga ik dat niet doen. Ik vind mezelf nog te jong om elk jaar twee grote ronden te rijden. Het ligt voor de hand dat ik me ga focussen op de Tour.” Lees ook Dumoulin bevestigt zijn reputatie in foutloze Giro Zijn ploeg, Team Sunweb, gebruikte deze Tour vooral om data te verzamelen en te experimenteren met het oog op volgende edities. Zo probeerden ze de Muscle Sound uit, een machine die spieren zo precies in kaart kan brengen dat per bundel gecontroleerd kan worden of er wel voldoende glycogeen op voorraad is om te herstellen. De verzamelde data moeten leiden tot de meest ideale voorbereiding op de Tour, in een jaar waarin Dumoulin zich volledig focust op de belangrijkste grote ronde van het jaar. Maar… Dumoulin zei zaterdag dat hij tijdens de Giro geen moment met de Tour bezig is geweest. „Ik nam de Tour zoals-ie kwam.” Dat kan ook de ideale voorbereiding zijn geweest, vrij van druk en verwachtingen. Want Dumoulin gaf vlak voor de Giro van dit jaar aan dat hij na zijn overwinning worstelde met het verwachtingspatroon van zichzelf maar ook van anderen. Coach Adriaan Helmantel zag zijn pupil opleven na zijn tweede plaats in de Giro. Het betekende een bevestiging dat zijn roze trui geen uitschieter was. „Tom was opgelucht. Hij zei: zo, en nu op naar de Tour”.

Hij had veel pech dit jaar In de zesde etappe deze Tour verloor Dumoulin 53 kostbare seconden toen hij net voor de slotklim naar Mûr-de-Bretagne tegen het wiel van Romain Bardet botste en een paar spaken brak. De wielwissel aan de verkeerde kant van de weg – renners wordt in de jeugd al geleerd bij pech aan de rechterkant van de weg te gaan staan – kostte onnodig veel tijd. In het zog van zijn ploegleiderswagen probeerde Dumoulin daarna tijdverlies te beperken en daarvoor werd hij na afloop met twintig seconden bestraft: hij verloor in totaal 1 minuut en 13 seconden. In de eerste week verloren veel kopmannen tijd door valpartijen. Alleen Geraint Thomas bleef gevrijwaard van pech. Maar… „Zonder pech had Thomas ook gewonnen. Hij was bergop absoluut de sterkste”, zei Dumoulin zaterdag. Lees ook Behandeling van Froome schandvlek op onvergetelijke Tour