Voormalig advocaat Milosevic voor woning doodgeschoten

De Servische advocaat Dragoslav Ognjanovic (57) is zaterdag vlakbij zijn appartement in Belgrado doodgeschoten. Zijn zoon raakte gewond aan zijn arm, meldt persbureau Reuters op basis van de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ognjanovic stond Servische leider Slobodan Milosevic bij in het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.

Wie er achter de aanval zit en wat het motief is, is niet bekend. Volgens de politie heeft de moord niet te maken met zijn status als voormalig pleitbezorger van Milosevic.

Ognjanovic verdedigde Milosevic in het proces voor het Joegoslavië-tribunaal. Milosevic was president van Servië ten tijde van de Balkanoorlog en stond terecht voor misdaden tegen de menselijkheid, genocide en etnische zuiveringen in de jaren negentig.

Advocaat van prominenten uit onderwereld

Nog voor hij werd veroordeeld overleed Milosevic op 14 maart 2006 in zijn cel aan een hartaanval. De zaak werd daarom stopgezet.

Ognjanovic heeft veel prominenten uit de Servische onderwereld bijgestaan. In de afgelopen twee jaar zijn verschillende sleutelfiguren uit de criminele bendes vermoord in Belgrado. Volgens de politie gaat het om een bendeoorlog die gaat over illegale handel in drugs.