Vier buitenlandse fietsers omgekomen in Tadzjikistan

Bij een incident in Tadzjikistan in de zuidelijke regio Danghara zijn zondag vier buitenlandse fietsers om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het onder meer om twee Nederlanders. Tadzjiekse autoriteiten spreken van een “verkeersongeluk”: een automobilist zou de groep bestaande uit zeven toeristen hebben aangereden en vervolgens zijn gevlucht. Volgens andere berichtgeving gaat het om een gerichte aanval.

Het Tadzjiekse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegen persbureau AFP dat de fietsgroep bestond uit twee Nederlanders, twee Amerikanen en nog eens drie andere buitenlanders. Hij zegt niet welke nationaliteit de dodelijke slachtoffers hebben. De Amerikaanse ambassade bevestigt dat twee Amerikanen zijn omgekomen bij het incident.

Het incident vond om ongeveer 15.30 uur lokale tijd zo’n 150 kilometer ten zuiden van de Tadzjiekse hoofdstad Doesjanbe plaats. In een verklaring meldt het ministerie dat drie fietsers op slag dood waren en een later overleed in het ziekenhuis. De andere drie toeristen raakten lichtgewond.

De automobilist vluchtte na het incident, na een zoekactie werd volgens het ministerie vastgesteld dat een 21-jarige Tadzjiek als een van de verdachten vasgesteld. Op zijn auto werden sporen van het ongeluk gevonden. Tijdens een arrestatie-actie kwamen twee andere verdachten om het leven, een derde werd opgepakt.

Mogelijk een aanval

Het zou gaan om een fatale aanrijding, maar een opzettelijke aanval wordt niet uitgesloten. “Wij gaan uit van een verkeersongeluk. Andere opties worden ook bekeken”, schrijft het ministerie. Het Tadzjiekse medium Akhbor schrijft dat de daders vanuit de auto met wapens het vuur openden, uitstapten en de groep vervolgens met messen aanviel. Dat is verder niet door autoriteiten bevestigd.

Een woordvoerder van het Tadzjieks ministerie van Binnenlandse Zaken wil tegenover NRC zondagavond nog niets over het incident zeggen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt onderzoek te doen naar de kwestie.

Tadzjikistan is een kleine voormalige Sovjet-Republiek in Centraal-Azië. Het is een van de armere landen in de regio en wordt sinds 1992 met harde hand bestuurd door president Emomalii Rachmon.