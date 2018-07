Nederlands slachtoffer aanslag Münster overleden

Een van de twee Nederlanders die gewond raakten bij een aanslag in Münster is zondagochtend overleden. Een verwarde man reed begin april met een kampeerbus in op een vol terras in de Duitse stad. De 56-jarige garagehouder uit Albergen raakte zwaargewond en bezweek bijna vier maanden na het incident aan zijn verwondingen, meldt RTV Oost.

De aanslag kostte eerder al twee Duitsers het leven, de 48-jarige de dader schoot zichzelf later dood. Meer dan twintig mensen raakten gewond. De man die zondag overleed, was in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij kunstmatig in coma werd gehouden en tientallen keren werd geopereerd. Ook zijn vriendin raakte gewond bij het incident en liep diverse botbreuken op.

Lees ook: 3 doden nadat auto terras Münster oprijdt - ‘dader verwarde man’

Duitse autoriteiten concludeerden dat er geen sprake was van een terroristisch motief. De dader was een bekende van de politie en had psychische problemen. Ook had hij al meerdere zelfmoordpogingen gedaan.