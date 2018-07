Malinezen naar de stembus, na jaren van onveiligheid

Malinezen gaan vandaag naar de stembus: zij kiezen een nieuwe president. De huidige president Ibrahim Boubacar Keïta werd in 2013 verkozen en wil zondag een tweede termijn krijgen. Zijn tegenstanders - in totaal hebben 24 mensen zich kandidaat gesteld - verwijten hem dat hij te weinig heeft gedaan om de onveiligheid en instabiliteit van het land te bestrijden. Belangrijkste opponent is Soumaila Cissé, die het eerder tegen Keïta opnam.

Volgens Jeune Afrique vormden zich zondag ind hoofdstad Bamako lange rijen voor de kiesbureaus, na een verkiezingscampagne vol “spanning”.

Les premiers électeurs attendent pour voter au lycée Massa Makan Diabaté, à Bamako. #MaliPrésidentielle2018 pic.twitter.com/XSd4YHuFvq — Aïssatou Diallo (@Aissatou226) July 29, 2018

In zijn campagne sprak Keïta over de groei die het land heeft doorgemaakt. Persbureau Reuters schrijft dat de economie van Mali met 5% is gegroeid, voornamelijk dankzij de export van katoen en agrarische producten zoals rijst. Maar die ontwikkeling wordt overschaduwd door de toename van geweld tijdens zijn eerste termijn

Nog nooit zo onveilig

Vlak vóór Keïta’s verkiezing - die volgde op een coup om de toenmalige president Amadou Toumani Toure af te zetten - werd het noorden van het land overlopen door Touareg-rebellen en islamtische groeperingen. Franse troepen intervenieerden in het land. Frankrijk heeft nog altijd soldaten in Mali. Er is een 13.000 soldatenellende VN-macht in het land. Ook Nederlandse militairen droegen daaraan bij, maar eerder dit jaar werd in Den Haag bepaald dat die missie wordt stopgezet.

Het ging nog nooit zo slecht met de veiligheid van Mali als nu, schreef correspondent Bram Vermeulen in juni van dit jaar. In die maand werd in de stad Sévaré de West-Afrikaanse antiterreurmacht G5 Sahel, aangevallen. Bij een zelfmoordactie kwamen zeker drie mensen om. In dezelfde Malinese stad vielen in 2015 dertien doden toen jihadisten een hotel aanvielen.

Lees ook: ‘Mali is er slechter aan toe dan toen jullie kwamen’

Toen premier Mark Rutte afgelopen november de laatste 250 Nederlandse militairen in Mali bezocht op hun legerbasis in Gao koos hij zijn woorden zorgvuldig om het belang van die missie te beschrijven. „Er ligt een ring van instabiliteit rondom Europa. Daarom zijn jullie hier”, sprak hij.

Dagelijks aanslagen

Vrijwel dagelijks zijn er aanslagen in Mali, vooral in noorden en midden van het land. Daarbij valt op dat niet alleen de Touareg-rebellen nog steeds actief zijn, maar dat steeds meer islamitische terreurbewegingen, waaronder groepen die gelieerd zijn aan al-Qaeda, voorbereide aanslagen kunnen plegen.

In sommige delen van het land zijn zelfs zoveel aanvallen en aanslagen geweest, dat daar “simpelweg niet gestemd kan worden”, zo luidde zaterdag de conclusie van het hoofd van de EU-waarnemingsmissie. Op diezelfde dag riep de chef van de Verenigde Naties, Antonia Guterres, de Malinezen op om vreedzaam naar de stembureaus te kometen de uitslag af te wachten.

Van de 18 miljoen inwoners is 8 miljoen stemgerechtigd. Volgens de website AfricaNews had zaterdagmiddag slechts 72 procent van de kiezers de benodigde stempas opgehaald, en wordt gevreesd voor een lage opkomst.