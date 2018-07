LottoNL-Jumbo was dé revelatie van de Tour

Twee ritzeges met Dylan Groenewegen, en de Tour was voor LottoNL-Jumbo eigenlijk al geslaagd. Maar er kwam nog veel meer.

De Amsterdammer schreef met machtige sprints de dertiende én de veertiende etappe op zijn naam, nadat hij vorig jaar was doorgebroken met zijn zege op de Champ-Elysées. Het was daarna niet de vraag óf maar wanneer hij voor zijn derde etappe zou gaan. Maar zover kwam het niet: Groenewegen finishte in de koninginnenrit naar Alpe d’Huez, die zijn ploegmakker Steven Kruijswijk zowat wist te winnen met een solo die in het zicht van de finish strandde, buiten de tijdlimiet. Hetzelfde gold voor Fernando Gaviria en André Greipel. Een dag daarvoor kwamen Marcel Kittel en Mark Cavendish te laat binnen. De discussie laaide op over de tijdlimieten, die wellicht te krap waren gesteld, maar dat bracht de gesneuvelde sprinters geen soelaas. De Tour ging verder zonder de grootste kanonnen en dat bood kansen voor de mannen op de tweede rij.

Hoewel ze het vertrek van Groenewegen betreurden waren ze bij LottoNL-Jumbo met nog meer ambities naar de Tour gekomen. Met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk hadden ze twee mannen voor het algemeen klassement, ondersteund door debutant Antwan Tolhoek en routinier Robert Gesink, twee luxe-knechten van de buitencategorie. Gesink zat tot twee keer toe mee in een kopgroep die tot de finish vooruit bleef, maar smeet daarin met zijn krachten en kon niet meedoen om de dagzege. Hij maakte grote indruk in de laatste Pyreneeënrit door aan de voet van de slotklim kilometers lang op kop van het peloton tempo te maken voor zijn kopmannen, en niet zonder resultaat: Kruijswijk en Roglic vielen in die rit om en om aan en vochten voor zowel de dagzege als hun klassement. Ook Tolhoek kon lang aanklampen, en dat gaf een fraai beeld: een Nederlands overwicht naast het dominante Sky.

Roglic won de rit, deed mee in de strijd om een podiumplaats maar werd uiteindelijk vierde door een voor zijn doen matige tijdrit. Kruijswijk reed juist een goede tijdrit en sloot zijn Tour af als vijfde, na de Giro van 2016 zijn hoogste klassering ooit in een grote ronde, en dat in een deelnemersveld van wereldklasse. Kruijswijk, zaterdag tegen de NOS: „Dat is een goede prestatie in een heel mooie Tour.”

Met al dat succes ontpopte LottoNL-Jumbo zich tot dé revelatie van deze Tour de France.