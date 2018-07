Lokaal en nationaal wordt Thuisbezorgd aangevallen

De aanval op Thuisbezorgd is geopend. Het maaltijdbezorgplatform verhoogde in januari zijn commissie van 12 naar 13 procent per maaltijd. Restauranthouders reageerden woedend. Dit jaar zag Nederland een wildgroei aan samenwerkingsverbanden van eetgelegenheden die met nieuwe sites op lokaal niveau de strijd aangaan met Thuisbezorgd: van Leqqr in Enschede tot Hellefood in Hellevoetssluis. Al deze initiatieven doen hetzelfde als Thuisbezorgd. Ze faciliteren de verkoop, de bezorging is aan de restaurants. Maar daarvoor vragen zij een stuk minder commissie.

Ook gewichtigere rivalen als Foodora en Deliveroo zien een kans. Tot nu toe verkochten zij zich zo: voor (kwaliteits)restaurants die geen bezorgdienst hebben, regelen wij de online verkoop én de aflevering van die maaltijden. Maar beide bedrijven kondigden deze zomer een platformdienst aan waarbij restaurants met eigen bezorgers zich kunnen aansluiten. Het Thuisbezorgd-model.

Maar in hoeverre zijn al deze initiatieven in staat moederbedrijf Takeaway (1.100 werknemers, 166,5 miljoen euro omzet) te verwonden?

Eerst even de Nederlandse maaltijdbezorgmarkt: die groeit als kool. Vorig jaar ging er volgens ABN Amro 1,4 miljard euro in om. Dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2014. Dit jaar verwacht de bank een groei van 20 procent. Kortom, niet gek dat Foodora, Deliveroo en al die lokale sites hier op inspringen.

Nieuwe cijfers van onderzoeksplatform Foodservice Instituut Nederland zouden ze mismoedig kunnen stemmen. Gekeken naar de totale omzetwaarde van de bezorgde maaltijden (dus niet de omzet van de diensten), bedroeg die bij Thuisbezorgd vorig jaar 552 miljoen. Het Britse Deliveroo en het Duitse Foodora steken daar schril bij af met respectievelijk 25 en 30 miljoen euro.

Lees meer over de tariefverhogingenvan Thuisbezorgd:Restaurants zitten in de greep van Thuisbezorgd

Marktleider Thuisbezorgd tackelen wordt knap lastig, zegt econoom Stef Driessen van ABN Amro. Hij wijst op een onderzoek van McKinsey. Het adviesbureau vond dat 80 procent van de klanten van maaltijdbezorgers niet of zelden overstapt.

Klanten weglokken bij Thuisbezorgd zal moeilijk worden. Wel is er, met zo’n hard groeiende bezorgmarkt, een groot potentieel aan nieuwe maaltijdbestellers te winnen. Zeker gegeven het feit dat volgens ABN slechts 35 procent van de mensen die eten bestelt, dat online doet. De meesten pakken nog altijd liever de telefoon.

Maar dit is de Catch-22 voor de nieuwe platforms: als zij klanten willen lokken moeten ze meer restaurants aan zich binden, maar voor restaurants zijn weer de sites met de meeste klanten het interessantst. Bij het platforminiatief van Foodora zijn volgens een woordvoerder tientallen restaurants aangesloten. Bij bezorgmammoet Thuisbezorgd 7.500.

Naamsbekendheid is de crux. Die vergroot je door marketing. Om nummer één te blijven investeert Takeaway op een omzet in Nederland van 75 miljoen euro daarom 13 miljoen in marketing. Foodora en Deliveroo hebben het voordeel dat zij internationale bedrijven zijn en daardoor meer kapitaal hebben om in naamsverspreiding te steken. Eetgoes.nl heeft dat niet.

Toch denkt econoom Jaap Barendregt van BeleggersBelangen dat júist lokaal er een mogelijkheid is tot concurreren met Thuisbezorgd, schrijft hij in een in april gepubliceerd analyse. Ja, de grootte van een platform is belangrijk om nieuwe restaurants aan je te binden. Maar: „Lokale platforms die klein zijn, kunnen voor de omgeving waarvoor ze werken toch groot genoeg zijn.” Daardoor zou een friettent in het Noord-Hollandse Monnickendam zich prima kunnen aansluiten bij een lokaal initiatief. Een Monnickendammer gaat immers geen friet bestellen in het Limburgse Eijsden, schrijft Barendregt.