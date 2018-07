Israël laat Palestijnse activist Ahed Tamimi vervroegd vrij

Israël heeft de Palestijnse activiste Ahed Tamimi (17) zondagochtend vrijgelaten. Dat melden internationale persbureaus op basis van een verklaring van de autoriteiten.

Tamimi was zestien jaar oud toen ze werd gearresteerd naar aanleiding van een filmpje waarop te zien is dat ze een Israëlische soldaat slaat en schopt. De video werd op 15 december gefilmd op de Westelijke Jordaanoever, op het erf van de familie in het dorp Nabi Saleh.

Haar moeder Nariman filmde het incident en plaatste het met een livestream op Facebook. De video ging viral; de tiener en haar moeder werden door veel Palestijnen online geprezen.

Tamimi werd opgepakt en beschuldigd van onder meer ernstige mishandeling, opruiing en het gooien van stenen. Zij en haar moeder werden afgelopen maart allebei veroordeeld tot acht maanden cel. De tiener bekende schuld aan vier gevallen van mishandeling en trof een schikking. De twee komen nu vervroegd vrij. Een woordvoerder van het Israëlische gevangeniswezen heeft aan persbureau Reuters laten weten dat de tiener en haar moeder direct op weg zijn naar huis. Volgens de Israëlische krant Haaretz zal de familie Tamimi in Nabi Saleh een persconferentie houden als zij daar aankomen.

Palestinian teenager Ahed Tamimi and her mother Nariman were driven from the Sharon prison in Israel to the occupied West Bank, then to their village of Nabi Saleh

📷Abbas Momani @Abbasmomani pic.twitter.com/elIObhjuMS

— AFP news agency (@AFP) July 29, 2018