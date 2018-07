Hamilton wint laatste race voor zomerstop, Verstappen valt vroeg uit

Er waren twee weken en wat regen voor nodig om van een atypisch nerveuze Lewis Hamilton weer een zelfverzekerde kandidaat voor een vijfde wereldtitel te maken. In een weekend in Hongarije waarin zijn Mercedes leek te worstelen met de baan in vergelijking met Ferrari en Red Bull, zorgde een regenachtige kwalificatie op zaterdag voor de ideale uitgangspositie voor een tweede grand-prixoverwinning op rij. Sebastian Vettel (Ferrari) werd tweede, teamgenoot Kimi Raikkonen derde.

In Duitsland zorgde de regen vorige week ook al voor een opmerkelijke kentering van het geluk. Op het circuit van Hockenheim gooide het water laat in de race de wedstrijd op zijn kop en kon Hamilton, mede door het uitvallen van Vettel na een fout, vanaf plek veertien naar de overwinning rijden. Nu zorgde een spekgladde Hungaroring op zaterdag voor precies de omstandigheden die Hamilton dominant naar poleposition brachten.

Die positie gaf hij zondag - nu droog - niet uit handen. Hij reed bij de start weg en niemand kwam meer in de buurt. De race op het snelle en bochtige circuit in Hongarije liep uit, zoals gevreesd, op een vrij bloedeloze optocht van auto’s. De verschillen liepen laat in de race dusdanig uit dat er vrijwel geen coureur met een ander in direct gevecht was. De meeste spanning kwam nog in het slot, toen de Ferrari’s Valtteri Bottas (Mercedes) tot op een seconde naderden. Bottas werd uiteindelijk door beide auto’s ingehaald, verloor een stuk van zijn voorvleugel en moest ook nog Daniel Ricciardo (Red Bull) aan zich voorbij laten gaan. Die was vanaf plek twaalf gestart na een slechte kwalificatie.

Hamilton heeft nu een voorsprong van 24 punten op Vettel in de titelstrijd.

Pech voor Verstappen

Max Verstappen gaat met een kater de zomerstop van een maand in. Zijn start vanaf plek zeven was nog goed - hij haalde zowel Pierre Gasly (Toro Rosso) als Carlos Sainz (Renault) voor hem rap in. Maar in ronde zeven klonk over de boordradio dat hij geen vermogen meer had. Scheldend zette hij zijn Red Bull langs de kant. Puntloos.

Red Bull lijkt de laatste weken weer grote problemen te hebben met de auto, en met name de motor van Renault. Dit was vorig jaar ook al het geval. Ricciardo viel uit in Oostenrijk en in Duitsland, Verstappen in Engeland en Hongarije. Bovendien hebben Ferrari en Mercedes dusdanig grote stappen gemaakt met de ontwikkeling van de motor, dat het verschil tussen de topteams eerder groter dan kleiner is geworden. Vorig jaar kroop Red Bull uiteindelijk juist dichterbij.

De geringe kans die er nog geen maand geleden nog leek te bestaan op het meedoen om de wereldtitel, kan nu definitief worden vergeten. Red Bull moet hopen op enkele goede resultaten na de zomerstop. Het heeft een maand om orde op zaken te stellen. Eind augustus is in België, op het circuit van Spa, de volgende grand prix.