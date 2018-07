Californië: bosbrand van 34.000 hectare, vijf procent is onder controle

De dodelijke bosbrand bij de Californische stad Redding woedt zondag voor een vierde dag. Het brandgebied is met 340 vierkante kilometer bijna drie keer zo groot als de stad San Francisco en slechts vijf procent is onder controle. Vijf mensen zijn omgekomen, 38.000 inwoners zijn geëvacueerd. Zo bericht persbureau AP zondagochtend.

Het vuur ontsprong afgelopen maandag uit een autoprobleem langs een snelweg, maar liep donderdag pas echt uit de hand toen het de stadsgrenzen van Redding bereikte. Redding heeft ongeveer 90.000 inwoners en ligt 260 kilometer ten noorden van Sacramento. In de omgeving van de stad ligt veel akkerbouw. Hoeveel schade er uiteindelijk zal zijn is nog onduidelijk, maar er zijn tot nu toe vijfhonderd gebouwen verwoest.

De krant San Francisco Chronicle heeft een actuele ‘Fire Tracker’ online staan, op basis van satellietinformatie. Hierop is ook de zien dat de luchtkwaliteit in de omgeving zeer slecht is.

Brandweerlieden werken dag en nacht om de brand onder controle te krijgen en zo veel mogelijk huizen te redden. Foto Noah Berger/AP De brand woedt nabij een natuurgebied en op landbouwvelden. Vossen, dassen, herten en andere wilden dieren lopen risico bij de brand. Foto Noah Berger/AP Onder de slachtoffers in het getroffen gebied waren ook een vrouw van 81 en haar twee achterkleinkinderen. Foto Josh Edelson/AFP Een brandweerman en een bulldozerchauffer kwamen om bij de bosbrand. Foto Justin Sullivan/Getty Images AFP Voor het vuur tot de stadsgrenzen van Redding kwam verwoestte het landgoederen in het omliggende gebied, zoals hier in Lake Keswick. Foto Josh Edelson/AFP Er zijn duizenden brandweermannen ingezet om het vuur in Redding te bedwingen. Josh Edelson/AFP Verbrande bomen gereflecteert in Whiskeytown Lake op zaterdag. Foto Josh Edelson/AFP The suns sets over hills burned by the Carr Fire west of Redding, California, U.S. July 28, 2018. REUTERS/Bob Strong Een blushelikopter tegen de ondergaande zon op vrijdagavond. Foto Hector Amezcua/The Sacramento Bee via AP Op Twitter deelde iemand foto’s van drie brandweermannen die tussen het blussen door liggen te slapen op de kale grond. Foto Noah Berger/AP

Bosbranden komen vaak voor in Californië door het warme, droge klimaat in combinatie met zeewind. Vorig najaar kwamen 46 mensen om na een brand die ontstond door problemen met hoogspanningskabels. Het was de dodelijkste bosbrand in de staat sinds 1923.

Op foto’s die inwoners van Redding op sociale media delen is te zien dat de lucht ook overdag donker-oranje kleurt door de rook en het vuur. De rookpluimen zijn zelfs boven de wolken te zien: