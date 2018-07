‘Bewijs dat Qatar concurrenten saboteerde in bid om WK 2022’

Het team dat namens Qatar de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal voor 2022 binnenhaalde, heeft in het geheim de bids van concurrerende landen gesaboteeerd. Dat meldt The Sunday Times zondag. De krant zegt documenten te hebben ontvangen van een klokkenluider.

De gelekte documenten tonen volgens de krant aan dat het bid-team van Qatar het Amerikaanse PR-bureau BLJ Worldwide (destijds onder de naam Brown Lloyd Jones) en zels efx-CIA-agenten in de arm nam om een smeercampagne te starten tegen de concurrenten. In 2010, het jaar dat de organisator voor het WK in 2022 werd gekozen, nam Qatar het op tegen de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Korea en Japan.

Smeercampagne

Volgens de klokkenluider zette het reclamebureau een campagne op waarin twijfel werd gezaaid over de steun die in de andere landen gold voor de WK-kandidatuur. De FIFA-regels voor bids schrijven voor dat de nationale bevolking vóór deelname is. Voor de propaganda werden meerdere partijen benaderd: zo werden journalisten en bloggers in de concurrerende landen betaald om te schrijven over de negatieve aspecten van de respectieve bids. In Australië werden tijdens rugbywedstrijden protesten georganiseerd tegen het voetbaltoernooi.

Als Qatar inderdaad opdracht heeft gegeven tot een dergelijke anti-campagne, heeft het de FIFA-regels overtreden. Het is landen die een bid indienen verboden om “in enige verklaring, zij het geschreven of gesproken, in te gaan op de kandidatuur van andere landen”.

De klokkenluider die The Sunday Times inlichttte, verstuurde per e-mail documenten naar de krant waaruit de overeenkomsten tussen het PR-bedrijf en Qatar blijken. De klokkenluider zou ook zelf werkzaam geweest in het bid-team van Qatar.

Eerder verdenking van corruptie

Het is niet de eerste keer dat de toebedeling van het WK 2022 aan het emiraat in twijfel wordt getrokken. Vorig jaar werd een grootschalig onderzoek gedaan naar corruptie rondom de WK-bids bij FIFA. Uiteindelijk kon in dat rapport niet bewezen worden dat ‘Qatar 2022’ had geprobeerd bestuurders van de wereldvoetbalbond om te kopen of te begunstigen in ruil voor het WK. Qatar heeft een geschreven verklaring gepubliceerd, waarin de Hoge Raad reageert op de beschreven activititeiten:

“De Hoge Raad verwerpt elke aantijging die door The Sunday Times naar voren is gebracht. [...] Tijdens de 2018/2022 bid-procedures voor het WK hebben ons strikt gehouden aan alle regels en voorschriften van FIFA.”

Qatar verwijst in de reactie ook naar het grote onderzoek van de Amerikaanse jurist Garcia naar de WK-bids. Het zegt destijds alle opgevraagde informatie destijds te hebben verstrekt.