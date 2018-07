Tom Dumoulin: in 24 uur van schlemiel naar winnaar

Een etmaal geleden leek hij geknakt, tot op het bot gefrustreerd na een dag waarop hij de Tourzege definitief uit zijn handen zag glippen en waarop zelfs zijn podiumplaats in gevaar leek te komen. In Laruns was hij op vrijdag kostbare seconden verloren omdat een Sloveen beter van de laatste col daalde. Moegestreden en gedesillusioneerd wees hij een zondebok aan: een motorrijder had meer afstand moeten houden, daarom was hij op achterstand gereden. Tom Dumoulin zag het even niet meer zitten, nu Primoz Roglic en Chris Froome zijn podiumplaats bedreigden.

Op een of andere manier moest hij zich zien te herpakken, op een kamer van het Best Western-hotel in Pau. Er stond namelijk nog een tijdrit op het programma, de discipline waarin hij doorgaans excelleert – hij is de regerend wereldkampioen. De tijdrit is zijn wapen, zijn terrein, zijn specialisme, zeker als het parcours op en af loopt, en bezaaid ligt met lastige bochten. Dan kan hij zijn kracht het beste kwijt. De 31 kilometer in Frans Baskenland vond hij op zijn lijf geschreven.

Maar misschien was nog eens drie kwartier met zichzelf in gevecht gaan een brug te ver, na twee grote rondes op rij – de man heeft in mei en juli ruim 7.000 kilometer geknokt voor wat hij waard was in de Giro en de Tour. Het zou geen schande zijn als hij dit niet meer kon opbrengen.

Vlak voor de laatste beklimming werd duidelijk dat Dumoulin opnieuw bezig was een wereldprestatie uit zijn magere lijf te persen.

Tot overmaat van ramp kon hij op zaterdagochtend zijn tijdritpak niet vinden, dat nauwsluitende ding met de kleuren van de regenboog, slechts voorbehouden aan de wereldkampioen. Fietsen met die driekleur is de heilige graal in de wielersport, en kan zorgen voor een mentale boost van jewelste. Dat kon hij juist nu goed gebruiken. Maar waar was dat verrekte ding?

Het opnieuw genaaide tijdritpak

Dumoulin heeft de gewoonte de spullen die hij niet elke dag nodig heeft – zoals dat pak – in de bus van zijn ploeg te bewaren. Daar was het zoekgeraakt, ontdekte hij op zaterdagochtend, de dag van de wedstrijd. En hij had geen reserve-exemplaar bij zich. Paniek in de tent. Om half tien stuurde hij zijn kledingfabrikant een appje, het familiebedrijf dat stomtoevallig kantoor houdt in San Sebastian, zo’n beetje om de hoek. Of ze hem alsjeblieft konden helpen. Lag er nog een pak klaar, een sample misschien? Nee, dat niet. Maar er kon er wel een in elkaar genaaid worden.

In allerijl werd de 65-jarige Flory Hernandez opgeroepen, naaister met pensioen, op vakantie bovendien, maar wel in de buurt. Dumoulins maten rolden uit een computer, de lappen stof werden met sponsornamen bedrukt en de panden razendsnel aan elkaar genaaid. Tegen twee uur arriveerde Patxi Rodrigo, zoon van oprichter Paco, met het pak bij de start van de tijdrit. Toen Dumoulin hem zag, vloog hij hem in de armen. Misschien was het net dat zetje dat hij nodig had om tot een grootse prestatie te komen, al zei hij in de dagzege niet al te veel vertrouwen meer te hebben.

Even voor half vijf rolde hij in zijn fonkelnieuwe pak van het startpodium in Saint-Pée-sur-Nivelle. Gelijk in die gekende houding, als gegoten op z’n tijdritfiets. Eerste tussenpunt veertien seconden achterstand op Geraint Thomas, idem na 22 kilometer. Maar vlak voor de laatste beklimming werd duidelijk dat Dumoulin opnieuw bezig was een wereldprestatie uit zijn magere lijf te persen. En dat na zoveel loodzware wedstrijdkilometers. Op de streep in Espelette, nabij de Atlantische kust, hield hij een seconde over op Froome, en veertien op Thomas. Hij won de etappe, en behield zijn tweede plaats in het klassement – in een etmaal van schlemiel naar winnaar, op veerkracht klaargespeeld. Zijn Tour kon niet beter eindigen. “Het was al een groot succes, maar om het dan zo af te maken, is heel speciaal”, zei hij na afloop, de glimlach als gebeiteld op zijn gezicht. “Ik ben hier ontzettend blij mee.”

