Prominente Amerikaanse kardinaal stapt op na misbruikschandaal

Paus Franciscus heeft zaterdag het ontslag aanvaard van kardinaal Theodore McCarrick, een van de meest vooraanstaande figuren in de Amerikaanse katholieke kerk. De 88-jarige voormalige aartsbisschop van Washington wordt door meerdere mannen beschuldigd van seksueel misbruik.

De paus heeft McCarrick zowel zijn titel als zijn plaats in het College van Kardinalen ontnomen, iets wat volgens persbureau Reuters in geen tachtig jaar is voorgekomen. Andere kardinalen die de afgelopen jaren opstapten behielden bijvoorbeeld wel hun plek in het College, of hun titel (uwe eminentie).

Hangende het kerkelijke onderzoek naar de misbruikzaak veroordeelde Franciscus McCarrick tot een leven in afzondering, waarin hij de tijd met gebeden en boetedoening moet doorbrengen. Wanneer dat onderzoek begint, is niet bekend.

Geloofwaardige beschuldigingen

Kardinaal is na de paus de hoogste rang in de katholieke kerk, die er 224 telt. Kardinalen adviseren de paus op kerkelijke aangelegenheden en worden door de paus voor het leven benoemd. Op hun beurt kiezen de kardinalen weer een paus als er een afgestapt of gestorven is.

Het misbruikschandaal kwam vorige maand aan het rollen toen de Amerikaanse katholieke kerk McCarrick op non-actief stelde. Er waren volgens de kerk geloofwaardige en onderbouwde beschuldigingen binnengekomen van een man die in de jaren zeventig op 16-jarige leeftijd door McCarrick seksueel misbruikt zou zijn. In de nasleep hiervan deden meerdere mannen hun verhaal. Het ging vaak om minderjarigen of geestelijken in opleiding. In een geval zei een man dat het misbruik op 11-jarige begon en zeker twintig jaar doorging.

McCarrick reageerde vorige maand op de aantijgingen van de man die op 16-jarige leeftijd was misbruikt, dat hij zich er niets van herinnerde. Op de andere beschuldigingen heeft hij niet gereageerd.